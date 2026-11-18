Luanda — L'Angola a enregistré une baisse de l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle, passant de 52 % en 2015/2016 à 44,8 % en 2023/2024, ce qui concerne 15,6 millions de personnes, selon le rapport de l'Institut national de la statistique publié ce mardi à Luanda.

Cette information a été communiquée par le président du Conseil d'administration de l' l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais), Joel Futi, lors de la présentation du rapport sur la pauvreté multidimensionnelle en Angola pour la période 2023/2024.

À cette occasion, le responsable a également souligné une diminution de l'intensité de la pauvreté, passée de 48,9 % à 47,8 %.

Selon Joel Futi, les données révèlent une amélioration progressive des conditions de vie de la population, malgré les défis qui subsistent en matière d'accès aux services de base.

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Parmi les groupes les plus touchés, le rapport mentionne les enfants, avec une incidence de la pauvreté multidimensionnelle de 69 %, ce qui concerne environ 12,8 millions de mineurs.

Au sein de ce groupe, les principales privations sont liées à la vaccination, à la prévention des maladies, au développement cognitif et aux conditions de logement.

En ce qui concerne les femmes, les données indiquent que 59,1 % d'entre elles vivent dans une situation de pauvreté multidimensionnelle. L'autonomie financière, le logement et l'assainissement figurent parmi les principaux domaines de privation.

Sur le plan territorial, les provinces de Lunda Norte, Bié et Moxico présentent les taux d'incidence de la pauvreté multidimensionnelle les plus élevés, avec respectivement 73,8 %, 72,9 % et 65,5 %. À l'inverse, Luanda, Cabinda et Zaïre enregistrent des niveaux plus faibles, soit respectivement 12,1 %, 17,4 % et 32,2 %.

Joel Futi a souligné que la pauvreté « ne se limite pas au seul manque de revenus », mais se traduit également par des difficultés d'accès à l'éducation, à la santé, à l'eau potable, à l'assainissement et à un logement décent.

Il a donc préconisé une approche intégrée et multisectorielle pour réduire la pauvreté multidimensionnelle, impliquant les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de la protection sociale, du logement, de l'énergie et de l'eau, ainsi que les autorités locales, le secteur privé, le milieu universitaire, la société civile et les partenaires au développement.

Le document a été élaboré par l'INE, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l'Initiative sur la pauvreté et le développement humain de l'Université d'Oxford (OPHI).

Ce rapport constitue un outil d'aide à la formulation et à l'évaluation des politiques publiques ; il permet en effet d'identifier les principales privations subies par la population et d'orienter les mesures visant à réduire les inégalités sociales et territoriales en Angola.