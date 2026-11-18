Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 23 ans Serigne Saliou Dia veut disposer des meilleurs joueurs sénégalais pour affronter celle du Maroc en mars pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) de la catégorie.

"Si on peut avoir les meilleurs joueurs contre le Maroc, je suis preneur . Je le dis encore une fois, je le répète, je le crie encore, on sera preneur. C'est l'équipe du Sénégal ,qui en bénéficiera", a-t-il dit en conférence de presse d'après match.

L'équipe nationale de football des moins de 23 ans du Sénégal a dominé mardi au stade Léopold Sédar Senghor (3-1) celle du Soudan du Sud, validant sa qualification pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie.

Avec cette victoire, les Lions U23 passent au troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie.

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Ils vont retrouver les Lions de l'Atlas U 23 du Maroc pour le troisième tour des éliminatoires de la CAN U23 , prévu en mars prochain.

"L'équipe nationale des moins de 23 ans n'est pas mon équipe . C'est l'équipe du Sénégal. Quand on voit les beaux restes du foot sénégalais, c'est en 2012. Je pense que l'enjeu doit concerner tout le monde", a insisté Serigne Saliou Dia.

"Cela doit être un enjeu pour les fédéraux, pour Patrick Vieira et pour tout le monde", a estimé Serigne Saliou Dia. Pour lui , il y a des joueurs qui sont dans la sélection A "qui peuvent renforcer les Lions U23 ,parce que ces derniers ont plus de vécu et d'expérience".

"Il faut que tout le monde se focalise sur cette équipe . Appuyer cette équipe, c'est l'aider à avoir les meilleurs joueurs sénégalais du moment quand on jouera contre le Maroc" , a souligné le technicien sénégalais.

Il a rappelé que le Sénégal a une ascendance sur le plan psychologique sur le Maroc.

"Il faut qu'on surfe sur ça. Il faut qu'on dise qu'on est meilleur. Il faut qu'on dise qu'on doit passer. Que ce soit le Maroc, que ce soit contre n'importe quelle équipe, on va le faire", a assuré Serigne Saliou Dia.