Dakar — L' équipe nationale de football des moins de 23 ans du Sénégal a dominé mardi au stade Léopold Sédar Senghor (3-1) celle de Soudan du Sud, validant sa qualification pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie.

Apres le match nul vierge la semaine dernière à Juba, les Lions espoirs étaient dans l'obligation de gagner à domicile pour se qualifier au tour suivant.

Face à une équipe Sud Soudanaise recroquevillée sur elle même, les protégés de l'entraîneur Serigne Saliou Dia ont peiné à faire la différence durant toute la première période (0-0).

Au retour des vestiaires, les Lions espoirs deviennent plus appliqués et plus habiles devant les buts adverses. A la 46e mn, l'ancien attaquant de Diambars (élite sénégalaise ) Yaya Diémé ouvre le score pour permettre au Sénégal d'entrevoir la qualification au dernier tour.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Diémé qui évolue à Strasbourg en Ligue 1 française a été imité par le jeune attaquant de Villarreal (élite espagnole) Ibrahima Cissé à la 50e mn.

Le défenseur de Génération foot dans l'élite sénégalaise, El Hadj Abdoulaye Dieng a réalisé le troisième but d'une retournée acrobatique somptueuse.

Le Soudan du Sud va réduire le score dans les arrêts de jeu par Al-Mahad Umar Pingo Jack, portant le score final à 3 buts à 1.

Avec cette victoire, les Lions U23 passent au troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie.

Ils vont retrouver les Lions de l'Atlas U 23 du Maroc pour le troisième tour des éliminatoires de la CAN U23 , prévu en mars prochain.

La phase finale de la CAN U23 est prévue en Égypte, mais la date exacte du tournoi final n'est pas encore connue.

Cette compétition est qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.