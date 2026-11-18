Dakar — Un atelier consacré aux initiatives visant à faire de l'éducation un pilier de la résilience climatique s'est tenu mardi à Dakar, à l'initiative de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique.

Des organisations de la société civile, des partenaires techniques et institutionnels de l'État et des acteurs de l'éducation ont pris part à cette rencontre.

Les travaux portaient sur les conséquences des changements climatiques sur les infrastructures scolaires.

L'organisation de cette rencontre fait partie d'un projet transnational consacré à l'éducation à l'environnement et au développement durable, financé par Education Out Loud, un fonds du Partenariat mondial pour l'éducation.

"Nous devons adapter les discours à notre conscience et à nos réalités", a dit le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, invitant les acteurs de l'éducation et les autres parties concernées à faire en sorte que les initiatives d'éducation à l'environnement et au développement durable atteignent leurs objectifs.

Il leur a demandé de matérialiser les recommandations faites lors de l'atelier.