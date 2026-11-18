Kaffrine — La coordinatrice du Projet d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes (PATIP-JF), Ndoumbé Diop, a invité, mardi, les collectivités territoriales de la région de Kaffrine (centre) à renforcer leur accompagnement en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, notamment à travers le recrutement des stagiaires ayant bénéficié du dispositif.

"Nous comptons sur l'accompagnement des collectivités territoriales de la région de Kaffrine pour faciliter l'insertion des jeunes diplômés à l'issue de leur stage", a-t-elle déclaré.

Mme Diop s'exprimait lors d'un atelier de sensibilisation et de partage avec les collectivités territoriales de la région, organisé dans le cadre de la mise en oeuvre du projet.

Plusieurs acteurs institutionnels, dont l'Inspection régionale du travail et l'Agence régionale de développement (ARD) y ont participé.

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Selon la coordinatrice, le PATIP-JF a accompagné 128 stagiaires dans la région de Kaffrine, répartis entre 53 entreprises et 24 collectivités territoriales des départements de Kaffrine, Malem-Hodar, Koungheul et Birkilane.

Cette rencontre vise notamment à renforcer l'appropriation du Dispositif territorial de premier emploi (DTPE) par les collectivités territoriales et à susciter leur engagement en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, a-t-elle expliqué.

Au nom des élus territoriaux, Moustapha Diop, adjoint au maire de la commune de Kaffrine, a indiqué que la municipalité entend valoriser les compétences acquises par les jeunes diplômés accueillis en stage.

"Nous avions bénéficié de deux stagiaires, un planificateur au niveau de la mairie de Kaffrine et un informaticien. Ce projet était vraiment le bienvenu, parce que nous avions un déficit important en matière de planification", a-t-il rappelé.

Selon lui, le stagiaire affecté au service de la planification a démontré des compétences allant au-delà des attentes initiales, poussant la municipalité à envisager son recrutement à l'issue de son stage.