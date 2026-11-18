Matam — La promotion de l'entrepreneuriat local constitue un levier important pour lutter contre le chômage des jeunes et freiner l'émigration irrégulière dans la région de Matam (nord), a soutenu Amadou Dia, coordonnateur et promoteur du Salon de l'entrepreneuriat nord du Sénégal.

"Il faut redonner l'espoir à cette jeunesse, non pas par des paroles, mais par des actes concrets", a-t-il déclaré, estimant que la création d'activités économiques viables et d'emplois locaux pourrait encourager les jeunes à construire leur avenir dans leurs terroirs plutôt que de prendre les routes de l'émigration.

Le Salon de l'entrepreneuriat nord du Sénégal est à sa cinquième édition.

Selon M. Dia, les départs de jeunes vers l'Espagne traduisent notamment un besoin d'opportunités économiques et de perspectives. Il invite ainsi les pouvoirs publics à s'interroger sur les raisons qui poussent ces jeunes à risquer leur vie pour rejoindre l'Europe.

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"Qu'est-ce que nos jeunes vont faire là-bas ? Qu'est-ce qu'ils vont y gagner réellement pour mettre leur vie en danger afin d'arriver en Espagne ? ", s'est-il interrogé, appelant l'État à apporter des réponses concrètes aux attentes de cette frange de la population.

Pour le promoteur du salon, cette réponse passe notamment par un meilleur accompagnement des initiatives entrepreneuriales, le renforcement des capacités des porteurs de projets et la mise en place de structures économiques capables de générer des emplois.

Il estime toutefois que l'accès au financement ne constitue pas l'unique difficulté des jeunes entrepreneurs. Le déficit d'accompagnement non financier, notamment en matière de formation, d'encadrement et de préparation des projets, représente également un obstacle à la concrétisation des initiatives.

M. Dia a, par ailleurs, invité les collectivités territoriales à jouer pleinement leur rôle dans la promotion de l'entrepreneuriat, en facilitant notamment l'accès des jeunes à la terre et aux dispositifs d'accompagnement.

Il a indiqué que 52 participants mobilisés par les collectivités territoriales prennent part à cette cinquième édition du salon, considérant cette participation comme une opportunité de renforcer l'implication des autorités locales dans le développement économique de leurs territoires.

"Il faut que les collectivités s'intéressent davantage à la promotion de l'entrepreneuriat pour pouvoir promouvoir l'emploi dans nos terroirs", a-t-il plaidé.

Organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, cette rencontre ambitionne également de valoriser les producteurs, entrepreneurs et transformateurs locaux, tout en favorisant les échanges entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial.

Pour cette édition, 233 exposants sont inscrits, pour un total de 320 participants. Le programme comprend neuf panels et 19 activités scientifiques destinés notamment aux jeunes porteurs de projets et aux femmes transformatrices.

À travers cette initiative, les organisateurs entendent contribuer à faire de l'entrepreneuriat un instrument de création de richesses, d'insertion professionnelle et de développement économique dans la région de Matam.