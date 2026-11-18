Le peuple marocain célèbre, mercredi, avec un profond sentiment de fierté, le 71e anniversaire de la glorieuse Fête de l'Indépendance qui constitue l'une des étapes les plus marquantes de l'histoire contemporaine du Royaume et incarne les valeurs de symbiose entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain pour la défense de l'unité nationale, de sa souveraineté et la protection de ses valeurs sacrées.

Cet anniversaire, inscrit en lettres d'or dans les pages de l'histoire du Royaume, constitue une occasion de se remémorer les immenses sacrifices consentis pour se libérer du joug du colonialisme et de s'arrêter sur un long parcours de lutte nationale qui a permis de jeter les bases d'un Maroc indépendant et uni, aspirant à un avenir meilleur pour ses citoyens.

La portée de cet événement historique ne peut être mesurée à sa juste valeur historique sans revenir sur les grandes étapes ayant marqué la lutte nationale avec à leur tête la visite historique effectuée par le héros de la Libération, feu Sa Majesté Mohammed V, dans la ville de Tanger, le 9 avril 1947.

Cette visite a constitué un tournant décisif au cours duquel le Maroc, Roi et peuple, a fait entendre haut et fort sa voix, affirmant son attachement à sa liberté, à son intégrité territoriale et à son identité nationale profondément enracinée.

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Cette dynamique a constitué le prolongement naturel des luttes menées par le Mouvement national, dès le début des années 1930. À cette époque, l'action nationale s'est orientée vers la lutte politique, visant à éveiller les consciences, à mobiliser les populations et à faire connaître la cause marocaine devant les instances internationales, face à des politiques répressives qui n'ont fait que renforcer la détermination des Marocains à rester attachés à la vision de leur Roi, héros de la Libération.

Face à cette montée du Mouvement national, les autorités du Protectorat ont eu recours à leur ultime décision désespérée : l'exil de feu Sa Majesté Mohammed V et de l'illustre famille royale. Elles pensaient qu'en éloignant le symbole de la nation, elles parviendraient à éteindre la flamme du patriotisme.

Cependant, cet acte colonial a constitué l'étincelle qui a déclenché la glorieuse Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 1953, provoquant de vastes soulèvements dans les villes et les villages du Royaume.

Les batailles héroïques menées par le peuple marocain dans les différentes régions du pays, notamment celles d'El Herri, d'Anoual, de Bougafer, de Jbel Baddou et de Sidi Bou Othmane, ainsi que les soulèvements des tribus d'Aït Baâmrane et des provinces du Sud, ont illustré les plus belles formes de résistance et de sacrifice, tout en donnant à la puissance coloniale de grandes leçons d'amour de la patrie.

Ce long parcours a été couronné par le retour triomphal d'exil de feu Sa Majesté Mohammed V et de l'illustre famille royale et l'annonce par le regretté Souverain le 18 novembre 1955, de la fin du Protectorat, en proclamant pour le Maroc est sorti du « petit jihad » pour s'engager dans le « grand jihad ».

Dans la continuité de l'œuvre de Son auguste père, feu Sa Majesté Hassan II a poursuivi le processus d'édification et de parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume avec la récupération le 30 juin 1969 de la ville de Sidi Ifni.

Ces efforts ont ensuite été couronnés par l'organisation de la glorieuse Marche Verte, le 6 novembre 1975, qui a permis la récupération des provinces du Sud, tout en instaurant les fondements d'un État basé sur les institutions démocratiques et une économie moderne.

Aujourd'hui, dans le prolongement et la consolidation de ce parcours riche en réalisations historiques, le Royaume connaît, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, un essor important dans différents domaines.

Cette dynamique accorde une attention particulière à la consolidation de l'intégrité territoriale et à la réalisation d'un développement économique et social durable, faisant du capital humain le pilier central de l'ensemble des politiques publiques.