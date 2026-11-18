Le Maroc a décroché son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2027) en venant à bout du Niger (1-0), à deux journées de la fin des éliminatoires. Au-delà de cette qualification précoce, cette victoire permet au sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, de disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire, avec plusieurs options tactiques et des profils capables d'apporter des solutions dans différents secteurs du jeu.

Pour cette rencontre décisive, disputée au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, pour le compte de la 4e journée des éliminatoires (groupe A), Mohamed Ouahbi a procédé à plusieurs changements dans les différents compartiments du jeu. En défense, Abdelhamid Aït Boudlal a été associé à Nayef Aguerd dans l'axe, tandis que Souffian El Karouani a occupé le couloir gauche.

Dans l'entrejeu, le milieu de terrain de la Lazio Rome, Reda Belhayane, a été aligné aux côtés d'Ayyoub Bouaddi, alors que Bilal El Khannouss a été repositionné en meneur de jeu, dans un rôle de numéro 10. De son côté, Abdellah Ouazzane a été titularisé sur le flanc gauche. Sur le plan offensif, Brahim Diaz a alterné les positions avec El Khannouss, n'hésitant pas à venir épauler Yassir Zabiri dans la surface de réparation, tout en libérant le couloir droit pour les montées d'Achraf Hakimi.

De son côté, Ouazzane n'a pas hésité à dézoner pour se repositionner ponctuellement sur le côté droit, variant ainsi les angles d'attaque et offrant davantage de solutions offensives à ses coéquipiers. Les Lions de l'Atlas ont affiché leurs ambitions offensives dès la 8e minute. Nayef Aguerd a failli ouvrir le score de la tête, mais sa tentative est passée de peu à côté du poteau gauche. À la 11e minute, Bilal El Khannouss n'est pas parvenu à reprendre un centre puissant d'Achraf Hakimi, alors que les Marocains accentuaient leur pression sur la défense nigérienne.

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Contraints de se replier dans leur moitié de terrain, les Nigériens ont tenté tant bien que mal de contenir les offensives marocaines. À la 16e minute, Yassir Zabiri a tenté sa chance à la réception d'un corner, mais sa frappe a été contrée par la défense adverse. Quelques instants plus tard, l'attaquant du Racing Santander espagnol s'est de nouveau illustré en se projetant vers l'avant pour reprendre un centre de Souffian El Karouani. Le gardien nigérien est, toutefois, resté vigilant et a réussi à repousser le danger.

La domination marocaine a finalement été récompensée à la 22e minute. À la réception d'un ballon sur le côté gauche, Abdellah Ouazzane a parfaitement combiné avec Brahim Diaz dans un une-deux bien exécuté. Au terme de cette belle séquence collective, le jeune international marocain a fait parler sa technique en décochant une frappe à ras de terre qui a terminé au fond des filets. La deuxième période a été marquée par le même scénario, avec des offensives marocaines face à un bloc défensif nigérien bien regroupé.

Toutefois, les Nigériens sont restés dangereux sur les phases de contre-attaque. Ils ont failli égaliser à la 55e minute par l'intermédiaire de Daniel Sosah Anthony, dont la tentative a été déviée in extremis par la défense marocaine.

Au fil des minutes, le rythme de la rencontre a baissé d'intensité. Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a alors procédé à plusieurs changements, avec notamment les entrées en jeu de Youssef En-Nesyri et d'Ayoub Oufkir, buteurs lors de la précédente rencontre face au même adversaire.

Malgré plusieurs incursions marocaines, le Mena a continué à évoluer avec prudence, refusant de se découvrir et privilégiant les contre-attaques. Grâce à ce succès, le Maroc consolide sa première place du groupe A avec 12 points et valide officiellement sa qualification pour la phase finale de la CAN-2027, à deux journées du terme des éliminatoires.