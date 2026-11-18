Initialement prévue le 14 novembre, la formation en ligne destinée aux parents de jeunes joueurs de tennis aura finalement lieu ce mercredi 18 novembre à partir de 18 heures. Elle est organisée par la Fédération malagasy de tennis (FMT), en partenariat avec World Tennis.

Thierry Ntwali et Dina Razafimahatratra expliqueront aux parents comment accompagner leurs enfants dans leur progression, les aider à gérer les victoires comme les défaites et les encourager sans leur imposer une pression excessive. La séance vise aussi à renforcer la collaboration entre les parents et les entraîneurs.