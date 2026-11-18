La météo en Tunisie, ce mercredi 18 novembre 2026, sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, des températures pouvant atteindre 30 °C et des vents forts près des côtes nord.

Un ciel partiellement nuageux sur la majorité du pays

Selon les prévisions météorologiques, des passages nuageux concerneront la plupart des régions tunisiennes au cours de la journée.

Le vent soufflera du secteur ouest. Il sera fort près des côtes nord, tandis qu'il restera faible à modéré dans les autres régions.

Mer très agitée au nord

Les conditions maritimes seront contrastées selon les zones côtières. La mer sera très agitée au nord, alors qu'elle restera peu agitée sur le reste du littoral tunisien.

Températures : jusqu'à 30 °C en Tunisie

Les températures maximales oscilleront généralement entre 26 et 30 °C dans la plupart des régions du pays. Sur les hauteurs de l'Ouest, le mercure avoisinera les 24 °C, avec des températures légèrement plus basses que dans le reste du territoire.