À Madagascar, au moins 26 personnes sont mortes dans le sud du pays. Dans la nuit de lundi à mardi, leur mini-bus a été emporté par un torrent alors qu'il traversait une rivière. Cinq passagers sont toujours portés disparus. Un drame qui relance la question de la sécurité routière, dans un pays où les routes tuent des milliers de personnes chaque année.

Selon le député de la circonscription, le chauffeur ne connaissait pas bien la route et a tenté de traverser la rivière, pensant le niveau de l'eau assez bas. À mi-parcours, un torrent a emporté le véhicule. 26 corps ont été repêchés, neuf passagers ont survécu, cinq sont toujours portés disparus.

Le chef de l'État, Michaël Randrianirina, a dépêché sur place quatre ministres, à 800 kilomètres de la capitale : ceux des Travaux publics, des Mines, de la Défense nationale et de la Population.

À Madagascar, les drames de taxi-brousse se répètent. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les accidents de la route ont causé environ 21 morts par jour à Madagascar en 2018. En 2024, le gouvernement a adopté une stratégie nationale pour diviser ce nombre par deux d'ici 2030.

Contacté par RFI, le ministère des Transports n'a pas encore répondu à nos questions.