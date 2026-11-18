En République démocratique du Congo (RDC), une nouvelle flambée de violence est attribuée aux ADF, ce groupe armé jihadiste qui sévit dans l'est du pays. En une semaine, 75 civils ont été tués lors d'attaques sur différentes localités du territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. La dernière a eu lieu en fin de matinée samedi 14 novembre à Ekatu.

Au total, plus d'une quinzaine de localités de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) ont été prises pour cible en une semaine, selon la société civile de Mambasa. Au moins 75 civils ont été tués et une quarantaine ont été enlevés, de nombreuses maisons ont également été détruites.

La population est désespérée, déplore Rams Malikidogo, coordonnateur de l'organisation ADPF à Mambasa : « Depuis le mois de mai , l'ennemi ADF a été observé. Et depuis, il n'y a aucune accalmie. Les zones qu'on supposait sécurisées sont actuellement attaquées, ce qui a provoqué une débandade totale de la population qui s'est enfuie vers la ville de Beni et Butembo, sans aucune nourriture et sans aucune assistance. »

Pas d'intervention militaire

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Selon la société civile, les assaillants, des ADF présumés, opèrent en petits groupes d'une vingtaine de combattants. « Nous sommes vraiment déçus parce qu'en une semaine, nous avons perdu plusieurs civils qui ont été massacrés sans aucune intervention militaire. Rien n'a été fait, malgré les alertes que nous avons partagées aux services concernés. L'ennemi est encore dans la zone, l'ennemi n'est pas poursuivi », déplore Rams Malikidogo.

La société civile s'inquiète également du sort de ceux pris en otages, notamment des plus jeunes qui sont ensuite radicalisés et embrigadés dans ce groupe armé.