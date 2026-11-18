En Ouganda, Muhoozi Kainerugaba est de retour sur le réseau social X depuis lundi 16 novembre, après une semaine d'absence. Le fils du président Yoweri Museveni, qui s'est déjà vanté d'avoir fait enlever et torturer des opposants, affiche désormais ses ambitions présidentielles et s'en prend de nouveau à Kizza Besigye. Des déclarations qui relancent les questions sur la succession du chef de l'État.

« Je serai candidat à la présidence de ce pays après mon père. Personne ne m'en empêchera », a-t-il déclaré dans un tweet, qui a ensuite été supprimé. Muhoozi Kainerugaba retrouve donc X, un réseau social où le fils du président Yoweri Museveni est toujours aussi virulent. Une douzaine de tweets en quelques heures, et les menaces s'enchaînent.

Il veut voir Kizza Besigye retourner en prison. Aucun dialogue avec un « traître », écrit-il. Les médias aussi sont visés : dix ans de prison pour quiconque dénigre sa famille ou lui-même. Et la cour martiale pour ceux qu'il qualifie d'« agents de médias étrangers ». Il cite Leonard Egisa, commentateur politique porté disparu depuis vendredi 13 novembre.

« Créer une dynastie familiale »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le chercheur Job Kiija, cette surenchère accompagne un projet de succession familiale. Yoweri Museveni et son frère, le général Salim Saleh, « veulent créer une dynastie familiale », dit-il.

Le journaliste Andrew Mwenda, lui, évoque même Muhoozi Kainerugaba à la vice-présidence dès l'an prochain. Job Kiija relève surtout ce signal : avant de quitter X, le fils du président s'en prenait déjà à la vice-présidente, sans réaction publique de son père. Un silence que le chercheur interprète comme un soutien à ses ambitions.