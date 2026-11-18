Renforcer les échanges commerciaux et multiplier les opportunités d'investissement entre deux économies africaines aux profils complémentaires. C'est l'ambition affichée par la Côte d'Ivoire et le Botswana. En visite d'État de quatre jours à Abidjan, le président botswanais Duma Gideon Boko a participé mardi 17 novembre au forum économique entre les deux pays. Plusieurs secteurs sont ciblés. Mais au-delà des engagements diplomatiques, quelles opportunités d'affaires concrètes ce rapprochement peut-il offrir aux opérateurs économiques ivoiriens et botswanais ?

Premier du genre, ce forum économique Côte d'Ivoire-Botswana vise notamment à rapprocher les deux communautés d'affaires. « Les perspectives de partenariats sont nombreuses », lance Mamadou Bamba, vice-président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il cite entre autres l'agriculture, l'élevage, les mines, l'énergie ou encore les services financiers. Le secteur privé ivoirien propose un modèle fondé sur la co-entreprise et le co-investissement.

Pour le ministre ivoirien du Commerce, Ibrahim Kalil Konaté, l'enjeu est de faciliter les échanges entre les deux économies. « Le développement des échanges entre nos deux pays, permettra ainsi à leurs entreprises de tirer davantage parti des complémentarités entre les espaces économiques d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe, tout en contribuant à l'intégration des marchés africains et à la création des chaînes de valeur continentales. »

Connaissance limitée des opportunités

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Mais ce rapprochement devra aussi tenir compte de certains défis qui, selon le ministre botswanais du Commerce et de l'Entrepreneuriat, freinent encore les échanges commerciaux entre pays africains. « On a affaire jusque-là à une connaissance limitée des opportunités de marchés, des coûts de transport et de logistique, des différences entre les exigences réglementaires, de l'accès à des informations sur les marchés, des modalités de paiement, ainsi que des défis auxquels sont confrontées les entreprises qui pénètrent des marchés qui leur sont inconnus », explique Tiroeaone Ntsima.

La Côte d'Ivoire entend également s'inspirer du modèle botswanais pour porter la contribution des mines à 14% de son PIB d'ici 2030. Un premier accord bilatéral, signé en juillet dernier à Gaborone, cible déjà les mines, l'énergie et la gouvernance des ressources naturelles.