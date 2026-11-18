Tunis — Un seul suspect est actuellement en état d'arrestation dans l'affaire de suspicion d'agression sexuelle sur un enfant dans un jardin d'enfants privé de la cité Ennasr. C'est le photographe du jardin d'enfants, a indiqué mardi une source judiciaire à la correspondante de l'agence TAP.

L'instruction se poursuit. Aucun jugement définitif n'a été rendu, a encore précisé la même source. Dans une déclaration l'agence TAP, le délégué régional chargé des affaires de la femme et de la famille à Ariana, Mohamed Anouar Ben Abdallah, a affirmé que la décision de fermeture de l'établissement reste en vigueur. Le responsable a ajouté que les services relevant de la délégation régionale ont effectué des visites d'inspection aux fins de vérifier l'application de cette mesure.

Cette déclaration survient sur fond des informations qui ont circulé récemment au sujet de la réouverture du jardin d'enfants en question. L'affaire avait éclaté le 16 février 2026 avec l'ouverture d'une instruction visant huit personnes, quatre hommes et quatre femmes. Sept d'entre elles avaient alors été placées en état d'arrestation, d'après une déclaration précédente de la source judiciaire à l'agence TAP.