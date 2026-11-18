Tunis — Redonner à l'école publique tunisienne ses lettres de noblesse. Le ministre de l'éducation, Noureddine Nouri, en fait l'objectif central de la vision stratégique de son département.

Néanmoins, réformer le système éducatif ne se résume pas à revoir les programmes et le temps scolaire. Il faut un projet national intégré, a-t-il souligné. Il s'exprimait, mercredi à l'aube, en réponse aux questions des députés lors de l'examen du budget de son département dans le projet de budget de l’État pour 2027.

Doté de 9,184 milliards de dinars, ce budget franchit pour la première fois le seuil de 9 milliards de dinars, soit 19,1% du budget de l’État.

Le ministère a élaboré ce budget selon une approche participative et ascendante, partie des besoins locaux et régionaux, a révélé le ministre, ajoutant que l'éducation reste prioritaire même si la situation financière impose de rationaliser les dépenses sans sacrifier la qualité des services.

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Abordant le dossier des infrastructures, les députés ont critiqué leur dégradation. Le ministre a reconnu que certains établissements réclament des interventions urgentes et un entretien global, indiquant toutefois que les travaux d'entretien ont avancé de 50% en deux ans. Le ministère s'emploie à résorber des années de négligence et passe progressivement à l'entretien préventif, a-t-il regretté, ajoutant que les chantiers avancent dans tous les gouvernorats à un rythme meilleur.

Il a affirmé que l'entretien global ne peut se faire de manière précipitée, dès lors que diagnostic, études techniques, coordination avec les ingénieurs et choix d'entreprises compétentes sont des actions qui prennent du temps. Il a cité, à ce propos, l'aménagement de plusieurs établissements et la création d'espaces sportifs et culturels.

Quant à la réforme, elle ne relève ni "d'une décision conjoncturelle ni de l'orientation d'un ministre", a-t-il précisé. "C'est plutôt un chantier de longue haleine" qui engage l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi et l'enseignement supérieur, a-t-il expliqué. Le Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement a commencé à élaborer une vision nationale fondée sur la souveraineté nationale, l'esprit critique, l'intégration sociale et l'ouverture sur le monde.

L'objectif ultime est de former une génération fière de son appartenance et capable de réfléchir, a révélé le ministre de l'éducation. Pour améliorer la vie scolaire, le ministère va s'orienter davantage vers la révision des emplois du temps et la réduction des heures creuses.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que son département prévoit d'interdire l'usage des téléphones portables en classe afin que les élèves retrouvent concentration et espace de réflexion. Face à l'abandon scolaire, Nouri a annoncé une base de données pour repérer les élèves menacés de décrochage, les encadrer et faciliter la réinsertion de ceux qui ont quitté l'école. La drogue rôde aux abords des établissements. Les attroupements d'élèves devant les écoles offrent un marché aux trafiquants, a dénoncé le ministre, justifiant l'interdiction de rester dehors pendant les heures creuses.

Il a toutefois rappelé que l'école ne peut pas tout porter. L'éducation des enfants engage également famille et l'environnement social, a-t-il encore martelé. Pour les dossiers professionnels en suspens, le ministère étudie avec sérieux la régularisation des situations précaires. A ce titre, Nouri a relevé des difficultés liées aux concours externes de recrutement pour les inspecteurs comme pour les enseignants. Reste le cas des enseignants en poste mais absents de la base de données. Il y voit le fruit d'erreurs partagées entre certains commissariats régionaux et les intéressés.

Quid des délais de régularisation et des mesures envisagées ? Le ministre s'est abstenu de donner plus de précisions sur la question.