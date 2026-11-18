Un projet éducatif prévoyant l'organisation de 150 ateliers de sensibilisation proactive pour protéger le parcours scolaire des élèves relevant des établissements scolaires de la deuxième chance a été lancé, mardi à l'école de la deuxième chance Ibn Abi Sofra de Marrakech, sous le slogan « De la prévention à l'insertion, une seconde chance pour construire un avenir meilleur ».

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la préfecture de Marrakech, l'Association régionale Baraka Idman, la Direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en coordination avec les Centres d'addictologie de Marrakech et la Cellule de sensibilisation en milieu scolaire relevant de la Préfecture de Police de Marrakech.

Lancée à l'occasion de la célébration de la Fête de l'Indépendance, cette initiative vise à adopter une approche préventive et éducative intégrée, notamment à travers des ateliers qui ont pour objectif de lutter contre les différents comportements et phénomènes négatifs susceptibles d'affecter les résultats scolaires ainsi que l'équilibre psychologique et social des élèves.

Le projet entend aussi consolider la culture de la prévention et de la sensibilisation, tout en ancrant les comportements positifs au sein des établissements scolaires de la deuxième chance.

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Dans une allocution lue en son nom par la cheffe de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la wilaya de la région Marrakech-Safi, Souad Zaghloul, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Khatib El Hebil, a souligné que cette initiative revêt une importance particulière, compte tenu de la catégorie ciblée, de ses objectifs préventifs et éducatifs, ainsi que de sa volonté de consolider une culture de sensibilisation et de responsabilité, de protéger les jeunes contre les risques liés à l'addiction et aux comportements négatifs, et de renforcer leurs chances de réussite scolaire et sociale.

« En tant que chantier Royal de développement en constante évolution, l'INDH a fait de l'investissement dans le capital humain, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens et du renforcement de l'inclusion sociale des axes fondamentaux de ses interventions », a-t-il rappelé, notant que l'Initiative accorde une attention particulière à l'enfance et à la jeunesse, en tant que deux piliers essentiels du développement.

M. El Hebil a, par ailleurs, fait observer que cet engagement sans faille de l'INDH se traduit par le soutien et l'accompagnement de projets visant à améliorer les conditions de scolarisation, à lutter contre le décrochage scolaire, à promouvoir la santé psychologique et sociale, ainsi qu'à prévenir les différentes formes de vulnérabilité et d'exclusion.

De son côté, la présidente de l'Association Baraka Idman, Hanane El Moulahi, a indiqué que la protection du parcours scolaire des élèves des écoles de la deuxième chance exige la conjugaison des efforts des familles, des établissements scolaires concernés, des institutions de santé et sociales ainsi que des différents acteurs territoriaux.

Ce projet fait de la prévention un pont vers l'insertion, de l'école un espace d'espoir et de la deuxième chance un nouveau départ pour construire un avenir meilleur, a-t-elle poursuivi, mettant en avant le rôle important des écoles de la deuxième chance dans la réinsertion scolaire et sociale des jeunes, à travers leur accompagnement éducatif et leur ouverture vers de nouvelles perspectives d'apprentissage et d'insertion socioprofessionnelle.

Cette cérémonie a également été marquée par l'accueil de plus de 200 élèves, filles et garçons, parmi les élèves méritants et les bénéficiaires des programmes d'insertion scolaire, dans un moment consacré à la reconnaissance de leurs efforts, à la valorisation de leurs parcours et à la célébration de leur réussite à surmonter différentes difficultés sociales et scolaires et à retrouver leur place au sein du système éducatif.

Fort d'une expérience considérable dans le domaine de la réinsertion scolaire, l'établissement Ibn Abi Sofra, dont la gestion est assurée par l'Association Baraka Idman, accueille et accompagne les élèves ayant interrompu leur scolarité, y compris les bénéficiaires des programmes de réhabilitation des Centres d'addictologie de Marrakech relevant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.