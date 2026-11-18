La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a organisé, mardi à Rabat, la cérémonie d'ouverture des célébrations de son centenaire (1926-2026), en présence de plusieurs ministres, ambassadeurs et représentants d'institutions nationales et d'organisations régionales et internationales.

Cette célébration, dont les activités s'étaleront tout au long de l'année, constitue une consécration du statut de la BNRM en tant qu'institution centrale dans la préservation, la mise à disposition et la valorisation du patrimoine documentaire du Royaume, ainsi qu'une occasion de renouveler son engagement au service du savoir et de la recherche scientifique et de consolider son rôle de pont entre la mémoire nationale et les exigences de l'avenir.

Cet événement offre également l'occasion de dresser le bilan des principales mutations ayant marqué les missions de la BNRM et d'explorer les perspectives de développement de ses services et de son ouverture aux différentes catégories de la société.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Intervenant lors de la séance inaugurale, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que la célébration de ce centenaire rend hommage à tous ceux qui ont contribué à promouvoir le rôle de la BNRM, à servir ses lecteurs et à transmettre le patrimoine écrit marocain aux générations montantes.

A cet égard, le ministre a mis l'accent sur l'ambition partagée de maintenir la Bibliothèque comme un espace vivant, proche des citoyens et au diapason de la transformation numérique et des évolutions sociétales.

Située au coeur de la capitale, la BNRM occupe une place de choix qui s'inscrit dans le sillage de la Haute Vision Royale visant à faire de la culture un levier de développement et de préservation de l'identité marocaine, riche de la pluralité de ses affluents, a-t-il précisé, notant que la fidélité à cette Vision exige de rapprocher la culture de la vie quotidienne du citoyen et d'offrir aux jeunes de plus larges opportunités de lecture, d'apprentissage et de création.

Pour sa part, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, en sa qualité d'ancien Conservateur de la Bibliothèque générale et des archives, est revenu sur les étapes charnières de l'histoire de l'institution, notamment en ce qui concerne la publication régulière de la Bibliographie nationale, ainsi que le sauvetage de plus de 4.600 volumes de manuscrits (comprenant plus de 15.000 titres) grâce à la création d'un laboratoire de restauration dans le cadre d'un partenariat international.

M. Toufiq a également rappelé la Haute Approbation par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, pour la séparation des missions de la Bibliothèque de celles de l'institution des Archives, avec l'instauration des appellations « Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc » et « Archives du Maroc », avant le lancement du chantier de construction du siège actuel de la Bibliothèque. Il a, dans ce sens, appelé à renforcer le rôle pionnier de la BNRM dans l'encadrement et le développement du réseau des bibliothèques à l'échelle nationale.

De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, Nabil Benabdellah, a mis en évidence la convergence étroite entre le rayonnement intellectuel de la BNRM et les missions de l'école marocaine axées sur l'ancrage de la culture de la lecture et le développement de la curiosité scientifique, rappelant que ce centenaire coïncide avec le lancement de la mise en oeuvre du programme gouvernemental pour la période 2026-2031, qui place le capital humain en tête de ses priorités.

De même, le ministre a affirmé que son ministère aspire à renforcer les passerelles de coopération et de partenariat avec la Bibliothèque nationale et le département de la culture, à travers des programmes communs qui encouragent les élèves à fréquenter les espaces de lecture, complétant ainsi des programmes déjà mis en place, tels que les bibliothèques scolaires, le Projet national de lecture et le Défi de la lecture arabe.

La directrice de la BNRM, Samira El Malizi, a estimé que la célébration de cent années de mémoire et de savoir constitue le point de départ d'un nouveau siècle d'ambition, de contribution et de renouveau, évoquant dans ce sens la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure cette institution.

Mme El Malizi a, par ailleurs, indiqué que la Bibliothèque nationale est devenue une référence officielle pour le suivi de l'évolution du secteur de l'édition national, tout en s'érigeant en acteur stratégique dans la consolidation de la souveraineté culturelle et intellectuelle, ainsi que dans le renforcement du rayonnement du Maroc en Afrique et à l'international.

Elle a évoqué, à ce propos, la création du Centre Afrique des savoirs et de l'innovation documentaire (CASID), ainsi que l'accueil en juin dernier du premier Forum des bibliothèques nationales africaines (FBNA).

Le directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb, Charaf Ahmimed, a salué le rôle essentiel des bibliothèques dans la construction de la paix et le partage des connaissances, estimant que la désignation de Rabat en tant que Capitale mondiale du livre de l'UNESCO confère une dimension particulière à ce centenaire.

Dans la même veine, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), Mohamed Ould Amar, a loué le modèle incarné par la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, qui parvient à concilier la préservation du patrimoine et l'ouverture à la numérisation.

Quant à Mme Leslie Weir, présidente de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), elle a mis en avant l'engagement de la Bibliothèque nationale en faveur de la préservation et de la valorisation du patrimoine documentaire national et universel, soulignant que ce centenaire coïncide avec la célébration des 100 ans de l'IFLA, prévue en 2027.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la projection d'un film documentaire sur la BNRM qui jette la lumière sur son engagement au service de la mémoire nationale, ainsi que la présentation du programme général des célébrations du centenaire.

Plusieurs initiatives et projets culturels et scientifiques ont été également dévoilés, dont le lancement des « Prix de la Bibliothèque nationale », destinés aux élèves, aux étudiants et aux chercheurs, la publication d'ouvrages retraçant l'histoire de l'institution et dressant le bilan d'un siècle d'édition, l'élaboration du catalogue général de ses manuscrits, ainsi que l'organisation d'un colloque scientifique consacré aux manuscrits en collaboration avec l'ALESCO.

Au programme, figure aussi l'inauguration d'expositions mettant en lumière l'histoire de la Bibliothèque nationale, la richesse de ses collections documentaires et ses manuscrits rares. Il comprend aussi la présentation de ses nouveaux espaces et équipements, notamment ceux dédiés aux enfants et aux jeunes, le centre marocain de la mémoire, ainsi que les espaces de lecture et de production numérique.

En marge de la cérémonie d'ouverture, M. Bensaid a procédé à l'inauguration de trois expositions : « La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc : cent ans de mémoire », « Les Trésors » et « Cent manuscrits rares ». Il a également visité les nouveaux espaces de la BNRM.

À cette occasion, il a été également procédé au lancement officiel du nouveau portail électronique de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc.

Les activités de cette première journée se poursuivent avec l'organisation d'un colloque scientifique intitulé « 100 ans d'histoire de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc : parcours et mutations », réunissant un panel de chercheurs d'experts.