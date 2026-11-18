Publié sur le site du quotidien algérien L'Expression sous le titre «Invasion de Ceuta, alertes sanitaires et chantage migratoire. Le Maroc au banc des accusés », l'article rapproche une enquête sur des franchissements de frontière, des alertes alimentaires et des statistiques d'émigration. Derrière cette accumulation, une même construction : faire de dossiers distincts les pièces d'un réquisitoire contre le Maroc, au risque d'effacer les incertitudes de l'enquête et de dévaloriser les personnes migrantes.

L'accusation est annoncée avant même que les éléments du dossier ne soient exposés. Avec son titre «Le Maroc au banc des accusés», L'Expression emprunte au registre judiciaire pour organiser une lecture politique de plusieurs actualités. Les autorités marocaines sont mises en cause dans les franchissements collectifs vers Sebta; des produits halieutiques sont associés à des risques sanitaires; les départs vers les pays de l'OCDE deviennent un élément de comparaison défavorable avec l'Algérie.

Chacun de ces sujets peut légitimement faire l'objet d'une enquête journalistique. Leur juxtaposition pose toutefois une autre question : quel rapport est établi entre eux, au-delà de leur origine marocaine? Dans le texte, aucun lien causal n'est démontré. C'est leur accumulation qui produit un semblant de cohérence accusatoire.

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Une hypothèse d'enquête transformée en certitude

Le premier dossier repose sur les conclusions attribuées au Centre national espagnol de renseignement et des frontières, le CENIF. L'article affirme que les enquêtes «confirment de plus en plus» l'implication de responsables marocains et qu'un rapport vient de la «révéler».

La formulation est plus affirmative que ne le permet la seule existence d'un rapport policier. Identifier des responsables présents sur les lieux, recueillir des témoignages sur leurs comportements et établir une opération ordonnée par une autorité constituent des étapes différentes.

Or, le dossier espagnol n'apparaît pas univoque. Le quotidien SUR rapporte des divergences entre les services : le CENIF soutient une lecture fondée sur des indices de coordination, tandis que le CNI indique ne pas disposer de preuves d'une organisation des passages par les autorités marocaines, tout en relevant une passivité et des choix opérationnels les ayant facilités.

L'omission de cette divergence renforce artificiellement l'impression d'un consensus. Elle efface aussi une distinction essentielle entre laisser faire, faciliter et organiser.

Invasion» : un mot qui attribue une intention

«Invasion», «incursion massive», «prise d'assaut» : le vocabulaire choisi rapproche le franchissement d'une frontière d'une opération hostile.

Le problème ne tient pas à la description d'un événement de grande ampleur. Il tient à l'intention que ces mots lui attribuent. Même si une instrumentalisation par des autorités était établie, elle ne suffirait pas à transformer les personnes concernées en force d'invasion.

Le texte entretient ainsi une ambiguïté. Les migrants apparaissent à la fois comme les acteurs menaçants d'un assaut et comme les exécutants d'une stratégie qui les dépasserait. Dans les deux cas, leurs motivations et leurs expériences disparaissent.

Les morts mentionnés connaissent un effacement comparable. Le bilan humain renforce la gravité de l'accusation, mais ne donne lieu ni à un examen des circonstances des décès, ni à une présentation des démarches des familles, ni à une interrogation structurée sur les secours. Les victimes deviennent une pièce du réquisitoire plutôt que le centre d'une enquête.

Des alertes alimentaires au jugement sur un pays

Le passage aux produits halieutiques élargit ensuite le champ de l'accusation. L'article de l'Expression rapporte que les autorités russes avaient interdit en août dernier, la commercialisation d'une cargaison de 25 tonnes de maquereau congelé en provenance du Maroc et destinée à la région de Kaliningrad. Des notifications sanitaires et un refus de cargaison pour irrégularité documentaire sont rapprochés pour conclure effrontément à une certaine conduite générale du «régime du Makhzen».

Cette progression exige pourtant des démonstrations absentes du texte. Une alerte concernant un lot ne caractérise pas, à elle seule, la conformité de l'ensemble des exportations d'un pays. Une analyse comparative devrait rapporter les incidents aux volumes commercialisés, à la fréquence des contrôles et aux résultats observés pour d'autres fournisseurs. De même, une irrégularité de certificat vétérinaire et une contamination constatée ne constituent pas des faits de même nature.

La vérification des notifications citées reste nécessaire. Mais, même confirmées, elles ne démontreraient pas automatiquement une volonté politique de contourner les règles.

Le recours à des supposés «experts économiques» non identifiés ne comble pas cette lacune. Sans noms, travaux ou déclarations précisément attribués, cette référence tend surtout à renforcer l'autorité apparente du commentaire.

L'émigration convertie en compétition nationale

La dernière séquence déplace encore le débat. Les chiffres attribués à l'OCDE servent à souligner que les Marocains seraient «loin devant les Algériens» parmi les nouveaux migrants.

La mobilité devient alors un indicateur implicite de dévalorisation nationale : davantage de départs signifierait davantage d'échecs. Or, un volume d'émigration ne permet pas, isolément, cette conclusion. Il faut examiner les populations concernées, les réseaux diasporiques, les possibilités de mobilité et les motifs de séjour.

L'enchaînement avec les événements frontaliers favorise également une confusion entre émigration et migration irrégulière. Les statistiques évoquées ne sont pourtant pas présentées comme mesurant exclusivement cette dernière.

Deux erreurs arithmétiques fragilisent enfin la démonstration. Selon les nombres reproduits, passer de 204.000 à 217.000 correspond à une hausse d'environ 6,4%, et non de 2,7%. Passer de 57.000 à 66.000 représente une augmentation de 9.000 personnes, et non de 8.000. Avant toute interprétation politique, un contrôle élémentaire des données s'impose.

Critiquer un gouvernement sans disqualifier une population

L'article de L'Expression relève ainsi d'un journalisme fortement polémique : il sélectionne des informations défavorables, réduit les incertitudes et réunit des dossiers hétérogènes dans une même démonstration.

Cette orientation ne rend pas nécessairement faux chacun des faits rapportés. Elle impose toutefois de distinguer leur véracité éventuelle de l'interprétation générale construite par leur montage.

Il serait également excessif d'assimiler toute critique des autorités marocaines à une hostilité envers les Marocains. Les responsabilités publiques doivent pouvoir être interrogées, y compris sévèrement. Mais cette exigence perd en précision lorsque la nationalité devient le fil conducteur d'une suspicion mêlant responsables politiques, marchandises et personnes migrantes.

L'enjeu journalistique est précisément de séparer ce que le récit fusionne : les accusations visant des autorités, les conditions des franchissements, les droits des personnes, la conformité des produits et les dynamiques d'émigration. Cette séparation n'atténue pas la critique. Elle lui donne les moyens d'être démontrée plutôt que simplement suggérée.