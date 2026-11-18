Les jeunes recrues alignées par le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN-2027 face au Niger, ont confirmé leur potentiel et apporté des garanties supplémentaires quant à la qualité de la relève des Lions de l'Atlas.

Au-delà des résultats enregistrés face à la sélection nigérienne, ces deux rencontres ont constitué une occasion pour le technicien marocain de donner davantage de responsabilités à de nouveaux profils, tout en évaluant leur capacité à s'intégrer dans le collectif national.

Privé de plusieurs cadres offensifs et créatifs, notamment Azzedine Ounahi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi et Ismaël Saibari, Mohamed Ouahbi a fait le choix de miser sur la jeunesse, transformant ce double rendez-vous en une véritable opportunité de confirmation pour plusieurs talents prometteurs.

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Lors de la troisième journée, les Lions de l'Atlas ont notamment pu compter sur Yassir Zabiri et Ayoub Oufkir, qui se sont illustrés par leur efficacité offensive lors de cette rencontre soldée par une large victoire 5-1. Le premier, auteur d'un but dès les premières minutes, a confirmé ses qualités de finisseur, tandis que le second a marqué les esprits en inscrivant son premier but avec la sélection A pour sa première apparition.

Le milieu de terrain Abdellah Ouazane s'est également distingué en délivrant une passe décisive à Oufkir, démontrant sa capacité à évoluer entre les lignes et à apporter de la créativité dans les derniers mètres.

Ces jeunes éléments ont confirmé leur bonne disposition lors de la quatrième journée, disputée face au même adversaire, au terme de laquelle le Maroc s'est imposé sur le score de 1 à 0 grâce à une réalisation d'Abdellah Ouazane. Le jeune milieu de terrain a ainsi concrétisé la confiance placée en lui par le sélectionneur, en se montrant décisif dans une rencontre plus disputée.

Cette réalisation vient s'ajouter à sa contribution lors du premier match et confirme son potentiel, ainsi que sa capacité à peser sur le jeu à un niveau international.

À travers ces deux confrontations, Yassir Zabiri, Ayoub Oufkir, Abdellah Ouazane, ainsi que Reda Belhayane ont envoyé des signaux encourageants, illustrant la richesse du vivier footballistique national et les possibilités dont dispose le staff technique pour renouveler progressivement l'effectif.

Ce renouvellement générationnel ne relève pas d'une simple nécessité conjoncturelle, mais s'inscrit dans une vision à long terme visant à consolider les acquis du football marocain, à préparer une nouvelle génération compétitive et à disposer d'un groupe capable de relever les défis des prochaines échéances, notamment la Coupe du monde 2030.