Après le Grand Lomé et Sokodé, la région de la Kara va bientôt bénéficier du projet CARE4CVD Togo.

Financé par Sanofi Global Health et l'ONG Global Communities, le projet veut améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies cardiovasculaires. Il cible en priorité l'hypertension artérielle, qui touche environ 30 % de la population, et le diabète, qui en touche près de 5 %.

CARE4CVD prévoit de former au moins 500 médecins et infirmiers à la prise en charge de ces deux maladies et à l'utilisation des données de santé.

Sanofi Global Health est l'unité à but non lucratif du groupe pharmaceutique Sanofi. Elle vise à donner accès à un large portefeuille de médicaments dans 40 pays aux besoins médicaux non satisfaits les plus importants, à travers une gamme de 30 médicaments baptisée « Impact ».

Elle vise à toucher deux millions de personnes avec des soins pour les maladies non transmissibles dans ses 40 pays d'ici 2030. Le Togo fait aussi partie des cinq pays retenus pour des formations sur le diabète, menées par Sanofi avec la Fédération internationale du diabète.