Addis Ababa — L'avenir maritime de l'Éthiopie devrait reposer sur la possession souveraine d'un port sur la mer Rouge, et non sur l'accès accordé par ses voisins, a déclaré Bizuneh Yimenu, politologue à l'université Queen's de Belfast.

Selon lui, le rétablissement du statut de pays côtier de l'Éthiopie pourrait renforcer la sécurité et l'économie du pays tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans toute la Corne de l'Afrique.

Ce maître de conférences en politique comparée à l'université Queen's de Belfast considère la perte du littoral éthiopien à la suite de l'indépendance de l'Érythrée en 1993 comme un bouleversement géopolitique majeur, dont les conséquences continuent d'affecter les intérêts stratégiques à long terme de l'Éthiopie.

Selon lui, le processus qui a conduit à l'indépendance de l'Érythrée aurait dû inclure des négociations distinctes sur la position maritime de l'Éthiopie et les questions frontalières non résolues.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La légitimité de l'autodétermination de l'Érythrée et la responsabilité des dirigeants éthiopiens de préserver les intérêts stratégiques de l'Éthiopie sont deux questions distinctes », a déclaré Bizuneh Yimenu.

Le professeur a reproché au gouvernement de transition d'avoir facilité le référendum d'indépendance de 1993 sans avoir assuré au pays un point d'ancrage sur la mer Rouge.

Il estime que cette question devrait désormais être traitée par la voie de la diplomatie et de la négociation politique, plutôt que par des arguments juridiques ou constitutionnels rigides.

« Cette question doit être abordée sur le plan politique, sous l'angle des scénarios géopolitiques, de l'intégration régionale et dans une perspective de négociation politique », a-t-il souligné.

Pour un pays en pleine industrialisation, doté d'une population nombreuse et en pleine croissance, la connectivité maritime directe est vitale, car environ 95 % des échanges commerciaux d'import-export de l'Éthiopie transitent actuellement par un seul corridor à Djibouti, a précisé M. Bizuneh.

Cette concentration expose l'Éthiopie à des risques économiques et stratégiques, a-t-il averti.

Selon ce chercheur, la proximité de l'Éthiopie avec la mer Rouge, associée à son poids économique et militaire, confère au pays un rôle important en matière de sécurité maritime.

« L'Éthiopie ne peut rester les bras croisés alors que tant de choses se passent en mer Rouge », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement avait le devoir de protéger ses citoyens et ses intérêts nationaux.

Malgré les tensions historiques entre l'Éthiopie et l'Érythrée, il considère Assab comme une source potentielle d'avantages mutuels.

L'utilisation du port par l'Éthiopie pourrait apporter à l'Érythrée des recettes, des emplois et des investissements, tout en offrant à l'Éthiopie une voie commerciale vitale.

Des liens économiques plus étroits pourraient également créer des intérêts communs et réduire le risque de conflit entre les pays, a déclaré M. Bizuneh.

« Il existe une théorie selon laquelle les pays qui entretiennent des relations commerciales entre eux ne se font pas la guerre », a-t-il fait remarquer.

Pour l'avenir, il a appelé à une plus grande intégration de la Corne de l'Afrique, avec des infrastructures portuaires communes, des corridors de transport interconnectés et une plus grande liberté de circulation des marchandises et de la main-d'oeuvre.