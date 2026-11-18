Dakar — Le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), un organisme public sénégalais, a recommandé à de jeunes entrepreneurs agroalimentaires de pays ouest-africains réunis mardi à Dakar de s'atteler à la production d'une alimentation saine et nutritive.

Le conseil leur a été donné par El Hadj Momar Thiam, le chef du département des opérations et du suivi-évaluation du CNDN, lors de la cérémonie de remise des prix du concours NourishNext Afrique de l'Ouest, dont ils sont les lauréats.

"Disposer de suffisamment de nourriture ne signifie pas nécessairement avoir accès à une alimentation saine et nutritive", a soutenu M. Thiam en s'adressant à eux.

Il a tenu à attirer leur attention sur la distinction entre la sécurité alimentaire et la nutrition.

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Le responsable du suivi-évaluation du CNDN conseille aux jeunes entrepreneurs agroalimentaires de ne pas se contenter de produire davantage de nourriture. Ils doivent aussi veiller à ce que les aliments produits puissent mieux nourrir les consommateurs, d'après lui.

El Hadj Momar Thiam signale, par ailleurs, que "la nutrition n'est pas seulement un enjeu sanitaire". "C'est quelque chose de fondamental pour le capital humain, l'éducation, la productivité, le développement économique et le bien-être."

Richesse et la créativité

S'exprimant au nom du secrétaire exécutif du CNDN, un organisme gouvernemental placé sous l'autorité du Premier ministre sénégalais, El Hadji Momar Thiam a salué les progrès faits par le Sénégal pour éradiquer la malnutrition.

Le pays reste confronté à la malnutrition infantile, aux carences en micronutriments, à l'anémie et au surpoids, malgré les efforts fournis, a-t-il signalé.

D'après M. Thiam, avec son plan stratégique 2024-2028, le CNDN cherche à réduire à moins de 10 % la prévalence du retard de croissance, à moins de 5 % le taux de malnutrition aiguë des enfants de moins de cinq ans et le taux d'anémie à moins de 40 % chez les groupes vulnérables.

Au Sénégal, NourishNext Afrique de l'Ouest contribue à la fourniture d'aliments sains et nutritifs, a signalé El Hadji Momar Thiam, présentant le concours d'entrepreneuriat agricole comme le prolongement des politiques nationales de développement de la nutrition en Afrique de l'Ouest.

Les jeunes entrepreneurs ont besoin de financements, d'expertise technique et de certifications, a-t-il rappelé, invitant les institutions publiques et leurs partenaires à les aider à devenir commercialement viables.

"Le CNDN veut que les entreprises portées par des jeunes prennent part à la mise en oeuvre des programmes d'alimentation scolaire et de nutrition communautaire", a dit M. Thiam, ajoutant : "Il va falloir que les produits de ces entreprises respectent les normes de la commande publique."

"Le succès de NourishNext Afrique de l'Ouest ne dépend pas seulement des innovations récompensées aujourd'hui. Il dépend aussi du nombre d'emplois créés", a souligné le chef du département des opérations et du suivi-évaluation du CNDN.

Mesurer l'impact nutritionnel des innovations

L'organisation du concours NourishNext Afrique de l'Ouest 2026 a bénéficié du soutien de la Suisse, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et d'autres organisations.

Dix jeunes entrepreneurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Sénégal sont les lauréats de cette compétition.

Chacun d'entre eux a reçu une subvention d'amorçage de 5 000 dollars US (environ 3 millions de francs CFA).

La transformation du fruit du cactus au Sénégal par l'entreprise Cactus Innovation, celle des tomates au Bénin par Jhines Factories et la création de plateformes numériques contre le gaspillage par AfterMarket en Côte d'Ivoire font partie des innovations récompensées.

Le CNDN, qui est membre du jury du concours, dit avoir mesuré "la richesse et la créativité" des projets.

En guise d'efforts à fournir encore, les jeunes entrepreneurs doivent mesurer l'impact nutritionnel de leurs innovations, selon le Conseil national de développement de la nutrition.