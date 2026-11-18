Ziguinchor — Le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor (sud) a été transformé, mardi, en quelques heures, en une arène de lutte où se sont mêlés, ambiance, show et spectacle, à l'occasion de "l'open press" du lutteur Balla Gaye 2.

Devant la porte du stade où évoluent habituellement les équipes de football de la région, dont Casa Sport et Essamay FC, des fan du lutteurs descendent des moto-jakarta, alors que d'autres marchent pour rallier le stade situé dans le quartier Goumel.

A l'intérieur, le parking réservé aux motos et véhicules est presque rempli. La police, de son côté, fouille les entrants. Tout objet ou liquide pouvant être dangereux est récupéré par les forces de l'ordre et mis sur les casques posés au sol.

Passé ce poste de contrôle, il faut trouver une place quelque part. A presque une heure de l'arrivée du lutteur, adversaire de Ada Fass, le 29 novembre à Dakar, la tribune principale était déjà pleine, alors que celle en face est interdite d'accès pour des raisons de sécurité.

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Les retardataires sont obligés, eux, de se mettre debout derrière les grilles, un espace communément appelé pourtours. Certains ont même choisi de se mettre sur le mûr et les pilonnes des projecteurs pour avoir une vue de la pelouse.

Sur cette dernière, l'animation est assurée par un groupe de batteurs et un "maître de cérémonie", qui n'hésite pas à chauffer le public.

En attendant l'arrivée du lutteur Balla Gaye 2, d'autres lutteurs membres de son écurie assurent le spectacle avec une chorégraphie.

Peu avant 19 heures, un véhicule de la police entre au stade par la porte du terrain de basket escortant le lutteur. Tous les regards se tournent vers l'une des portes menant à la main courante, qui est envahie par des cameramen, des membres de son écurie et des policiers.

Des sonorités locales l'accompagnent pour faire le tour du stade et saluer le public, qui illumine la tribune par les flash des téléphones.

Balla Gaye 2, vêtu d'un ensemble blouson vert accompagné d'un pagne traditionnel et d'une calebasse perlée sur la tête, entre sur la scène, avant de se mettre à danser sur une chorégraphie de son écurie, suivie d'une sonorité locale.

Au moment de marquer un temps d'arrêt, histoire de souffler, des cris s'élèvent des gradins, pour saluer l'arrivée de Sa Thiès, le frère du lutteur et actuel roi des arènes.

En bas, sur la scène les deux frères lutteurs mènent la troupe, alors que dans les tribunes, on entonne ensemble une chanson très répandue en Casamance et dans la région de Ziguinchor en particulier, qui laisse place au "touss" du fils de feu Double Less.

L'ancien roi des arènes poursuit son show, qui emporte parfois une partie des curieux et des membres du staff, poussé par le public.