Dakar — L'indice de développement humain (IDH) de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est taillé par rapport aux réalités de la sous-région, contrairement à l'indice de la Banque mondiale ou à l'indice de développement du PNUD, a déclaré, mardi, à Dakar, Ibra Boubacar Sow, chargé du Suivi-évaluation à la Commission de l'institution communautaire ouest-africaine.

"La spécificité de l'indice du développement du capital humain, en comparaison avec l'indice de la Banque mondiale ou à l'indice de développement du PNUD, c'est que c'est taillé par rapport aux réalités de la sous-région", a-t-il dit.

Ibra Boubacar Sow présentait le cadre de résultats régional du DCH et ses indicateurs prioritaires lors de l'atelier de développement du capital humain (DHC) sur les liens entre les plans de suivi-évaluation régional et national.

"La plupart des indices de développement du capital humain ne se mesurent pas forcément par la participation de l'entreprenariat ou de l'inclusion financière", a dit M. Sow.

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Il s'est félicité que la sous-région ait un indice qui est taillé par rapport aux réalités sociétales qu'elle vit ou par rapport aux leviers économiques sur lesquels elle veut se baser pour développer le capital humain.

"Les effets escomptés en 2027 sont principalement la réduction du chômage des jeunes dans nos différents pays, une baisse progressive de la mortalité infantile et une meilleure participation des femmes dans l'entreprenariat", a-t-il indiqué.

Selon les responsables de l'institution communautaire cet atelier va permettre d'identifier les indicateurs nationaux pouvant être complémentaires et partager le mode de collecte utilisé par les pays afin de mieux interpréter les tendances régionales notées dans le but d'améliorer les prochains développements durables.

"L'ambition est de faire de la CEDEAO, la communauté économique "la plus performante" de l'Afrique Subsaharienne, a dit le chargé du Suivi-évaluation à la Commission de l'institution communautaire ouest-africaine.

"Cela nous a imposé un objectif annuel de 5% d'amélioration moyenne par an sur les indicateurs prioritaires ventilés au niveau des dimensions de la santé, de la nutrition, de l'éducation, de la vaccination, du travail, de l'inclusion financière et comme indicateur transversal l'indicateur sur le genre", a-t-il dit.

Lors de la cérémonie d'ouverture de cet atelier de trois jours, le coordonnateur du Programme de développement du capital humain (HCD) de la Commission de la CEDEAO, Ruben Johnson, est revenu sur les ambitions de la stratégie régionale de développement du capital humain de la CEDEAO couvrant la période 2020 - 2030.

"Pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de cette ambition, la Commission s'appuie notamment sur l'indice de développement du capital humain communément appelé l'indice DCH", a-t-il expliqué.

M. Johnson a estimé que les progrès demeurent inégaux notamment dans certains secteurs de développement.

"Si des avancées sont observées dans les domaines de la santé et de l'entrepreneuriat, les défis persistent notamment dans les secteurs de l'éducation, des compétences et de la participation au marché du travail", a-t-il fait observer.

Il a relevé que l'indice DHC de la CEDEAO repose essentiellement sur des données secondaires issues de source internationale.