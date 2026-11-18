Kaffrine — Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a souligné mardi à Kaffrine ( centre ) la nécessité d'aller vers une professionnalisation des métiers touchant à l'état civil, faisant notamment allusion aux défis de la formation et l'amélioration des conditions de travail des agents.

"Nous pensons qu'en réalité, il nous faut professionnaliser ces métiers-là, leur donner un contenu, mais aussi doter les agents de compétences réelles", a-t-il martelé en marge d'un Comité régional de développement (CRD) consacré à la Semaine nationale de l'état civil, prévue du 5 au 12 décembre prochain.

La rencontre présidée par le préfet du département de Birkelane, Oumar Ngalla Ndiaye, a enregistré la présence des différents acteurs territoriaux de la région ainsi que des représentants de partenaires techniques.

Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil a aussi préconisé l'élargissement du renforcement de capacité aux chefs de village qu'il considère comme des auxiliaires de l'état civil.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette perspective, Matar Ndao a évoqué la possibilité de mettre à la disposition des chefs de village des outils numériques faciles à utiliser, ainsi que l'accompagnement nécessaire pour la tenue des registres et la collecte des informations.

"Nous travaillons sur un dispositif de volontaires de l'état civil, après une première expérimentation menée en avril dernier avec des étudiants en droit et d'autres personnes ayant une formation juridique" a-t-il rappelé.

Au-delà de la professionnalisation des agents, le directeur général de l'ANEC a insisté sur la nécessité d'améliorer le système d'enregistrement des faits d'état civil, notamment à travers la pré-déclaration des naissances au niveau des structures sanitaires.