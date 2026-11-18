Diourbel — Vingt-trois jeunes volontaires agricoles et deux relais de producteurs du département de Diourbel (centre ) ont bénéficié de deux jours de formation à l'approche CHEP, un outil de conseil agricole axé sur l'orientation de la production vers les besoins du marché, a indiqué, mardi, le directeur de la zone Bassin arachidier Nord, Mamadou Diop.

Cette formation s'inscrit dans une série de sessions organisées simultanément dans les trois départements de la région de Diourbel, dans le but de renforcer les capacités des jeunes volontaires agricoles en matière d'accompagnement des producteurs.

"Le producteur ne doit pas se déconnecter des préoccupations du marché. Il faut d'abord trouver là où il faut vendre, avant de produire", a expliqué M. Diop, insistant sur la nécessité de passer d'une logique de "produire et vendre" à celle de "produire pour vendre".

Il a précisé que ces jeunes volontaires, recrutés dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture lancé en 2025, sont chargés de renforcer le dispositif technique des structures d'encadrement agricole, notamment l'ANCAR et la DRDR.

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Selon lui, entre 60 et 70 volontaires agricoles prennent part à ces sessions dans les départements de Diourbel, Bambey et Mbacké.

Pour sa part, Issa Kébé, agent de l'ANCAR, formateur et point focal du projet CHEP à la direction Bassin arachidier Nord, a indiqué que les deux jours de formation ont permis aux participants de se familiariser avec les différentes étapes de mise en oeuvre de cette approche et les outils nécessaires à son déploiement sur le terrain.

Il a rappelé que le projet CHEP, exécuté depuis quatre ans dans la zone, repose sur deux principes, à savoir la symétrie de l'information et la codétermination, en vue de renforcer l'autonomie des producteurs et de les aider à orienter leurs activités vers les opportunités du marché.

Ndeye Awa Seck, jeune volontaire agricole ayant bénéficié de la formation, a salué une initiative qui leur a permis de mieux appréhender l'approche CHEP et de renforcer leurs connaissances en matière de conseil agricole.

Elle a notamment souligné l'importance de l'élaboration de plans d'action au profit des organisations de producteurs, ainsi que de la prise de décision par les producteurs sur la base d'informations fiables et des opportunités du marché.