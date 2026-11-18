Saint-Louis — La deuxième édition du Salon international du cinéma et de la photographie (SALOPHOTO) se tiendra du 26 au 28 novembre à Saint-Louis (nord), a appris l'APS de sa promotrice, Amina Awa Niang.

Cet événement ambitionne de contribuer à la structuration de l'écosystème cinématographique et photographique, a déclaré Mme Niang à des journalistes. Elle a ajouté que ce rendez-vous cinématographique vise aussi à valoriser le potentiel culturel, artistique et économique de la vieille ville.

Cette deuxième édition réunira des acteurs du cinéma, de la photographie et des industries culturelles et créatives, mais également des représentants de la société civile, des étudiants et des membres de la communauté, selon les organisateurs.

Ils attendent plus de 2 000 participants, notamment des étudiants, des artistes, des chercheurs, des universitaires ainsi que des passionnés de culture, d'art et de la ville de Saint-Louis, du Sénégal et d'ailleurs en Afrique.

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Pour Amina Awa Niang, cette initiative vient combler un vide dans le paysage culturel de Saint-Louis. Malgré son riche patrimoine historique et culturel, la ville tricentenaire ne disposait pas encore "d'un rendez-vous spécifiquement consacré à la valorisation de son potentiel dans les domaines du cinéma et de la photographie".

"Il existe certes d'autres événements, comme le Festival du film documentaire, mais il n'y avait pas un salon qui mette à l'honneur Saint-Louis, sa créativité, son architecture, son économie, ses enjeux et ses défis, tout en ouvrant la ville à des perspectives régionales et internationales", a-t-elle expliqué.

Au-delà de sa dimension culturelle, le SALOPHOTO entend contribuer à la structuration de l'écosystème cinématographique et photographique. Il vise également à sensibiliser les États, les gouvernements, la société civile et les acteurs culturels sur la nécessité d'encourager la créativité et de soutenir la professionnalisation des métiers du secteur.