Mbour — L'accès sécurisé des femmes au foncier, au financement et aux technologies demeure confronté à des difficultés similaires dans les huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), a indiqué mardi à Saly la directrice de l'Autonomisation économique des femmes, Dr Nancy Ndour."Dans l'ensemble, nous constatons que les huit pays sont confrontés à des difficultés relativement similaires", a-t-elle déclaré.

Dr Nancy Ndour s'exprimait lors de l'atelier national de restitution des travaux de l'UEMOA consacré au partage d'expériences et à la stabilisation de la feuille de route du Sénégal sur ces trois enjeux, l'accès sécurisé des femmes au foncier, au financement et aux technologies.

Elle a notamment relevé "les obstacles socioculturels qui limitent l'accès des femmes à la terre, particulièrement dans les sociétés patriarcales où certaines considérations culturelles tendent à les exclure de l'héritage foncier".

"La majorité des femmes éprouvent encore des difficultés à accéder à la terre. Le financement demeure soit difficilement accessible, soit inadapté à leurs besoins", a-t-elle expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La directrice de l'Autonomisation économique des femmes a également souligné "les difficultés rencontrées par les femmes dans l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, estimant que celles-ci doivent être accompagnées de formations adaptées".

Dr Nancy Ndour a rappelé que "les représentants des huit pays membres de l'UEMOA s'étaient réunis du 23 au 25 mars 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour partager leurs expériences, identifier des solutions et examiner les difficultés liées à la sécurisation des droits fonciers des femmes, notamment l'obtention de documents administratifs et juridiques".

Elle a toutefois signalé "des avancées juridiques dans certains pays, citant notamment le Togo, qui présente, selon elle, des progrès plus importants que la plupart des autres États membres".

Au Sénégal, elle a évoqué "l'adoption en Conseil des ministres, le 10 septembre dernier, du projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes, à la suite d'une instruction du président de la République".

"Cette initiative est présentée comme une première en Afrique", a-t-elle souligné.