Luanda — Les membres des 16 commissions électorales municipales de Luanda ont été investis ce mardi, dans cette ville, lors d'une cérémonie présidée par le président de la Commission électorale provinciale (CPE), Afonso Guerra Gongo.

Les 137 personnes investies, issues des partis MPLA, UNITA, FNLA, PRS et PHA, ont été désignées par l'Assemblée nationale, conformément aux résolutions 48/26 du 9 octobre, 52/26 du 23 octobre et 23/26 du 26 octobre. Dans une brève allocution, Afonso Guerra Gongo a souligné que la mission des personnes investies doit primer sur tout intérêt personnel et être au service de tous, sans distinction aucune.

Selon lui, les membres des commissions électorales municipales doivent faire preuve de fidélité envers la Patrie, de respect des lois et de dévouement envers le peuple, en manifestant compétence, intégrité et sens de la mission. Le responsable a indiqué que le prochain cycle électoral exigera de chacun une bonne connaissance des lois, un esprit d'équipe et des capacités d'organisation pour garantir son succès.

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Le président de la CPE a exhorté les membres investis à veiller à ce que le matériel soit distribué en temps opportun et à ce que les bureaux de vote ouvrent à sept heures, avec des agents parfaitement informés de leurs tâches respectives. Ont été investis les membres des commissions municipales de Belas, Cacuaco, Camama, Cazenga, Hoji ya Henda, Ingombota, Kilamba, Kilamba Kiaxi, Maianga, Mussulo, Mulenvos, Rangel, Samba, Sambizanga, Talatona et Viana.