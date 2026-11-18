Luanda — Huit pays, issus de différentes régions du monde, ont accrédité ce mardi à Luanda de nouveaux attachés de Défense auprès de leurs représentations diplomatiques en Angola, dans le but de renforcer les relations d'amitié, de confiance et de coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Il s'agit de l'Italie (colonel Paulo Benedetto), de la Biélorussie (colonel Siarhei Siomin), du Botswana (colonel Abraham Koagile), du Kenya (lieutenant-colonel George Rintari), de l'Allemagne (lieutenant-colonel Dirk Wiegmann), de la Corée du Sud (capitaine de frégate Han Seongho) et du Royaume de Suède (lieutenant-colonel Mikael Engdahl).

L'attaché de la République islamique du Pakistan (brigadier Muhammad Mehboob) a également été accrédité.

Intervenant lors de la cérémonie, le directeur national adjoint de la Politique de Défense, le brigadier José Fonseca, a souligné que cette accréditation constitue un instrument important de la diplomatie de Défense, en facilitant la communication institutionnelle, le partage d'expériences et l'identification de domaines d'intérêt commun.

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Le responsable a exprimé sa conviction que la présence de ces nouveaux représentants permettra d'approfondir le dialogue politico-militaire et de dynamiser les mécanismes de coopération existant entre l'Angola et les pays concernés.

José Fonseca a réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur de la coopération internationale, de la résolution pacifique des conflits ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité, en particulier sur le continent africain.

Il a ajouté que le Ministère de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la patrie continuera à promouvoir la formation et le renforcement des capacités des cadres, l'échange de connaissances ainsi que l'identification de nouvelles opportunités de collaboration bilatérale et multilatérale.

Les attachés expriment leur disponibilité pour la coopération

Lors de leurs interventions, les attachés de Défense ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil qui leur a été réservé en Angola et à l'organisation de la cérémonie, réaffirmant leur volonté de contribuer à l'approfondissement des relations entre leurs pays respectifs et l'Angola.

Le représentant de l'Italie a souligné l'importance du dialogue, de la confiance et de la convergence des intérêts dans l'élaboration de nouvelles formes de coopération, tout en assurant de son engagement dans l'accomplissement de sa mission.

L'attaché du Pakistan a considéré cette cérémonie comme une occasion de renforcer les relations entre les deux pays et de développer de futures initiatives conjointes.

De son côté, l'attaché de Défense du Kenya a remercié pour l'accueil chaleureux et a manifesté son intérêt pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération, en s'appuyant sur les expériences vécues lors de ses contacts avec l'Angola. Les représentants de la Corée et de la Suède ont également fait part de leur disponibilité à collaborer avec les institutions angolaises, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales.