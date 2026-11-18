Luanda — Les échanges commerciaux entre l'Angola et l'Inde ont représenté près de cinq milliards de dollars au cours de la période 2025-2026, un volume principalement soutenu par les exportations de pétrole brut angolais à destination du marché indien.

Ce chiffre a été communiqué mardi par le président de la Chambre de commerce Angola-Inde, Caetano Capitão, en marge d'un forum réunissant des opérateurs économiques des deux pays, consacré au renforcement des relations économiques bilatérales et à l'identification de nouvelles opportunités d'affaires.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable a précisé que cette rencontre, organisée à l'initiative du Conseil d'affaires Angola-Inde, rassemble 25 entreprises indiennes désireuses de s'informer sur les opportunités d'investissement en Angola et d'établir des partenariats avec des entreprises nationales.

De son côté, le secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce Angola-Inde, Nilesh Mehta, a précisé que la délégation indienne comprend 23 hommes d'affaires opérant dans différents secteurs, notamment l'agriculture, les mines, l'industrie pharmaceutique, les technologies de l'information et l'électronique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également indiqué que l'Angola compte actuellement près de 11 000 entrepreneurs indiens, actifs dans divers secteurs de l'économie nationale, auxquels il a attribué la création d'environ 50.000 emplois dans le pays. Nilesh Mehta a, en outre, fait état de l'intérêt des investisseurs indiens pour les potentialités du Corridor de Lobito, en vue d'explorer de nouvelles perspectives d'investissement et de développer des projets conjoints avec des partenaires angolais.

Il a annoncé que la Chambre de commerce Angola-Inde prévoit de signer deux accords entre des institutions des deux pays, dont l'un porte sur la création d'un Conseil d'affaires Inde-Angola. Ces instruments devraient faciliter les investissements des opérateurs économiques angolais et indiens sur leurs marchés respectifs, avec l'appui des institutions concernées, a-t-il expliqué.

Établies en 1985, les relations diplomatiques entre l'Angola et l'Inde constituent le socle d'une coopération qui s'étend à plusieurs domaines, notamment l'énergie, le commerce, l'agriculture, la santé, l'industrie, les technologies et la formation des ressources humaines.

Le secteur pétrolier demeure l'un des principaux axes des échanges économiques bilatéraux, l'Inde figurant parmi les principaux débouchés du pétrole brut angolais.