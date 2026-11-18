Luanda — L'Angola a inauguré lundi une chancellerie de défense à Madrid, dans les locaux de son ambassade en Espagne, afin de renforcer la coopération technique et militaire entre les deux pays.

Cet événement, organisé dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de l'indépendance nationale, était présidé par l'ambassadrice d'Angola en Espagne, Balbina Malheiros Dias da Silva. Y ont assisté l'attaché de défense, le brigadier José Paulo Issuamo Moutinho Abranches, des représentants des autorités espagnoles, des diplomates et des membres du corps des attachés de défense accrédités à Madrid.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola transmis à l'ANGOP, la diplomate a estimé que l'ouverture de la Chancellerie renforce la représentation institutionnelle de l'Angola à Madrid et crée de nouvelles conditions pour approfondir la coopération avec l'Espagne, près de cinquante ans après l'établissement des relations diplomatiques le 19 octobre 1977.

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Balbina Malheiros Dias da Silva a rappelé que les relations bilatérales reposent sur l'Accord général de coopération, signé en mai 1987, et l'Accord complémentaire y afférent, signé en novembre de la même année, et ont connu un nouvel élan grâce aux visites de haut niveau effectuées entre les deux pays, notamment le voyage du président João Lourenço en Espagne et la visite d'État du roi Felipe VI et de la reine Letizia en Angola.

L'ambassadrice a considéré que la diplomatie et la défense sont des dimensions complémentaires de l'action extérieure des États et que la nouvelle structure facilitera le dialogue technico-militaire et la mise en oeuvre de l'Accord de coopération dans le domaine de la défense.

La stabilité dans l'Atlantique Sud et le golfe de Guinée, la sécurité maritime et le soutien aux missions de maintien de la paix figurent parmi les domaines d'intérêt commun où l'expérience et les capacités technologiques de l'Espagne peuvent contribuer à la formation et à la modernisation des institutions de défense angolaises.

L'attaché de défense a par ailleurs indiqué que l'ouverture de la Chancellerie met fin à 49 ans d'absence de représentation militaire angolaise à Madrid, suite à une décision du Président de la République, João Lourenço, commandant en chef des Forces Armées Angolaises.

Selon le brigadier José Paulo Abranches, cette nouvelle structure permettra de suivre l'industrie de défense espagnole, d'identifier les opportunités de partenariats technologiques et industriels et de répondre plus rapidement aux besoins techniques, logistiques et de formation des Forces Armées Angolaises.

La coopération entre les deux pays englobe la formation du personnel dans les académies militaires espagnoles, la santé militaire, la sécurité maritime, les échanges entre les responsables ministériels et les chefs militaires, ainsi que la participation à des forums internationaux, notamment le Salon international espagnol de la défense et de la sécurité (FEINDEF).