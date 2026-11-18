Luanda — L'équipe nationale de football a battu le Soudan du Sud 1-0, ce mardi à Juba, et s'empare de la première place du groupe B des éliminatoires pour la phase finale de la CAN 2027.

Miro a inscrit le but angolais en première période (45+1e minute), au cours d'un match équilibré durant lequel l'équipe angolaise a conservé 57 % de possession de balle, contre 43 % pour son adversaire. Ce résultat place l'Angola en tête du groupe B avec 10 points.

Les « Palancas Negras » ont également profité du match nul (0-0) entre le Malawi et l'Égypte, disputé à Lilongwe.

L'Angola compte 10 points, devant l'Égypte (8 points) et le Malawi (4 points), tandis que le Soudan du Sud occupe la dernière place du groupe sans marquer, à deux journées de la fin des éliminatoires. Les deux premières équipes du groupe se qualifieront.

L'Angola n'a plus besoin que d'un point pour valider sa participation à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qui sera co-organisée par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. VC,LUZ