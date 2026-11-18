Luanda — Le président du Réseau angolais des organisations de services liés au VIH/SIDA, à la tuberculose et au paludisme (ANASO), António Coelho, a déclaré ce mardi à Viana que la situation du SIDA en Angola demeure préoccupante.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors du forum national sur le VIH/SIDA en Angola, si des mesures urgentes ne sont pas prises, la situation pourrait devenir alarmante.

António Coelho a précisé que, malgré les efforts déployés, le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter, à raison de 21 000 par an, ce qui constitue un problème de santé publique.

Il a souligné que le problème principal est lié au leadership politique : d'une part, la commission nationale fonctionne de manière très limitée ; d'autre part, il existe de sérieuses difficultés concernant l'adhésion au traitement chez les personnes atteintes.

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António Coelho a noté que moins de 50 % des personnes vivant avec le VIH/SIDA suivent une thérapie antirétrovirale ; bien que ce traitement soit fourni gratuitement aux bénéficiaires, le gouvernement continue de rencontrer de grandes difficultés pour le rendre accessible à la population.

Un autre enjeu, a-t-il ajouté, concerne la stigmatisation et la discrimination, qui restent fortes, poussant ainsi de nombreuses personnes à renoncer au traitement.

António Coelho a indiqué que le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA en Angola s'élève à 370 000, dont la moitié suit une thérapie antirétrovirale ; parmi ces personnes, 60 % sont âgées de 15 à 24 ans.

Le Forum national des organisations de la société civile sur le VIH/SIDA en Angola rassemble plusieurs organisations nationales qui débattent de thèmes tels que « La situation du VIH en Angola et les lacunes en matière d'accès pour les communautés », « Le suivi communautaire » et « Le financement de la réponse nationale », entre autres.