Cazombo — L'inspectrice générale de l'Administration de l'État, Felisbela Francisco, a entamé ce lundi une mission de trois jours dans la province de Moxico Leste, visant à évaluer l'organisation et le fonctionnement des structures provinciales.

Accueillie à l'aéroport de Luau par le gouverneur provincial de Moxico Leste, Crispiniano dos Santos, Felisbela Francisco est accompagnée de hauts cadres de l'Inspection générale de l'État.

À Cazombo, où se déroulera une grande partie de son programme, une réunion est prévue dès aujourd'hui avec les membres du gouvernement provincial ainsi que les dirigeants d'entreprises et d'instituts publics.

Mercredi, la responsable assistera à la remise des locaux provisoires de la délégation provinciale de l'Inspection générale de l'Administration de l'État (IGAE) et d'un véhicule de service. Elle visitera également les directions provinciales chargées de l'Enregistrement et de la Modernisation administrative, des Anciens combattants et vétérans de la patrie, de la Justice et des Finances.

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Au programme figurent aussi des visites de la centrale photovoltaïque de Cazombo, du chantier du siège du gouvernement provincial et de l'hôpital de campagne.

Mercredi, Felisbela Francisco s'entretiendra par ailleurs avec les cadres de la délégation de l'IGAE et de l'Administration municipale de Cazombo.

Jeudi, l'inspectrice achèvera sa visite dans Moxico Leste avant de poursuivre son déplacement vers la province voisine du Moxico.