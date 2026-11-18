Luanda — Les joueuses qui représenteront l'équipe nationale lors de la 27e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera du 2 au 12 décembre prochain en Tunisie, ont été sélectionnées par l'entraîneur Carlos Viver.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook de la Fédération angolaise de handball (FAAND), l'effectif comprend dix athlètes évoluant dans le championnat national : six issues du Petro de Luanda et quatre du Primeiro de Agosto.

Le staff technique est composé de l'entraîneur Carlos Viver, épaulé par Nelson Catito, Edson Faustino « Colita » (entraîneur des gardiennes), Anderson Mateus (préparateur physique) et António Neto (médecin).

Avec 16 titres à son palmarès, l'Angola est le tenant du titre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Voici les joueuses convoquées :