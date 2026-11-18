Luanda — La province de Namibe pourrait connaître de la bruine au cours des prochaines 24 heures, a indiqué ce mardi, à Luanda, l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET).

Dans les prochaines heures, des pluies faibles à modérées sont également attendues, avec une probabilité d'orages isolés à Cabinda, Luanda, Huíla, Cuando Cubango et Cunene. Des pluies modérées, pouvant être localement fortes et accompagnées d'orages, sont par ailleurs prévues à Uíge, Cuanza-Norte et Malanje.

Le bulletin météorologique annonce également des pluies modérées, avec une probabilité d'orages, dans les provinces de Zaïre, Bengo, Cuanza-Sul, Icolo e Bengo, Lunda-Norte et Lunda-Sul.

S'agissant des températures, les minimales et maximales prévues dans les principales localités du pays se présentent comme suit :

Luanda com 25/30, Cabinda 25/29, Sumbe 24/29,Caxito 25/34, Mbanza Congo 22/29, Uíge 21/29,Catete 26/34,Ndalatando 21/ 25, Malanje 19/25, Dundo 21/28, Saurimo 20/25, Benguela 25/27, Huambo 17/27, Cazombo 19/26, Cuito 16/27, Luena 19/27, Lubango 14/28, Menongue 17/30, Moçamedes 18/26,Ondjiva 23/36, Mavinga 19/ 31.