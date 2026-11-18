Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Australie, António Luvualu de Carvalho, a exhorté, dimanche dernier, les ressortissants angolais établis dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales) à consolider leur unité et à observer les institutions ainsi que les lois de leur pays d'accueil.

Le diplomate a lancé cet appel à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance nationale, organisée pour la première fois avec la participation de la communauté angolaise résidant à Sydney.

Selon une note de presse de l'ambassade d'Angola en Australie, António Luvualu de Carvalho a, à cette occasion, salué les appréciations positives des autorités locales concernant le comportement de ses compatriotes, les invitant à préserver leurs bonnes relations avec la société australienne.

L'ambassadeur a également réaffirmé la disponibilité du secteur consulaire de l'ambassade à organiser des activités culturelles, académiques et sportives, en complément des services consulaires, afin de renforcer les liens entre les ressortissants angolais établis dans cet État.

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L'initiative s'est déroulée sous le thème « Unis pour une Angola démocratique, une et indivisible », dans le cadre d'une organisation conjointe du secteur consulaire de l'ambassade et de l'Association des Angolais résidant en Nouvelle-Galles du Sud, récemment créée.

António Luvualu de Carvalho a souligné l'importance particulière de cette célébration, qui coïncide avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Angola et l'Australie, officiellement nouées en avril 1976.

La cérémonie a réuni des autorités locales, des membres du corps consulaire accrédité en Nouvelle-Galles du Sud, des opérateurs économiques, des universitaires, des acteurs culturels ainsi que des représentants d'autres communautés établies dans cet État.

Le programme des festivités a notamment été marqué par un spectacle de stand-up présenté par Afonso Caxala, des prestations de kizomba, de kuduro et de semba assurées par de jeunes Angolais, ainsi que par une présentation de spécialités de la gastronomie nationale préparées par la communauté angolaise.