Luanda — Le Forum d'affaires Angola-Inde, qui se tient ce mardi dans la capitale angolaise, constitue une occasion de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment à travers l'attraction des investissements et la conclusion de partenariats dans des secteurs stratégiques de l'économie.

Cette position a été exprimée par la cheffe de département à la Direction nationale de l'intégration et du développement économique, Catarina Kiala, lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, qu'elle a présenté comme une plateforme destinée à rapprocher les investisseurs et à identifier de nouvelles opportunités d'affaires.

Selon la responsable, ce forum devrait favoriser l'établissement de contacts, la conclusion de partenariats ainsi que le renforcement de la coopération institutionnelle entre les deux pays.

Catarina Kiala a notamment identifié l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, la logistique, le commerce, la distribution, les technologies et l'énergie comme des secteurs stratégiques pour attirer les investissements et accélérer la diversification de l'économie angolaise.

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Dans cette perspective, elle a invité les opérateurs économiques indiens à explorer les opportunités offertes dans ces différents secteurs, afin de contribuer à la croissance économique et au développement de l'Angola.

La responsable a souligné que la communauté indienne établie en Angola joue un rôle important dans l'économie nationale, à travers ses investissements dans plusieurs secteurs d'activité.

Elle a estimé que la présence des investisseurs indiens et leur engagement sur le marché angolais témoignent de leur confiance dans l'environnement des affaires du pays et sont susceptibles de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises.

Catarina Kiala a, par ailleurs, indiqué que l'Angola traverse une phase de réformes institutionnelles et économiques, marquée par des initiatives visant à moderniser les organes de souveraineté, à réhabiliter et à construire des infrastructures sociales, à renforcer la formation des ressources humaines et à dynamiser l'activité économique.

Elle a ajouté que l'Exécutif oeuvre à la simplification des procédures bureaucratiques et administratives, ainsi qu'au renforcement des institutions, afin de garantir un environnement des affaires plus favorable, prévisible et transparent.

La responsable a également exprimé le souhait de voir l'investissement privé bénéficier, en Angola, de conditions de plus en plus attractives et axées sur les résultats.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Inde reposent sur des liens diplomatiques établis en 1985 et couvrent plusieurs domaines, notamment l'énergie, le commerce, l'agriculture, la santé, l'industrie, les technologies et la formation des ressources humaines.

Le secteur pétrolier demeure l'un des principaux piliers des échanges économiques bilatéraux, l'Inde figurant parmi les marchés de destination du pétrole brut angolais.