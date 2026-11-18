Caxito — Le Parti humaniste d'Angola (PHA) entend renforcer la coopération et le dialogue politique, tout en contribuant à la promotion du développement de la province de Bengo, a indiqué mardi le président de la Commission politique provinciale du parti, Daniel Tito Sangueve.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable politique a expliqué que, dans un esprit humaniste et de dialogue constructif, il avait présenté, lundi, à la gouverneure provinciale de Bengo, Maria Antónia Nelumba, plusieurs propositions visant à soutenir le développement de la province.

Parmi les initiatives avancées figure la mise en place d'un programme provincial destiné à faciliter l'accès des jeunes diplômés des établissements scolaires de Bengo à des stages professionnels de trois à six mois au sein des entreprises, des exploitations agricoles et des administrations de la province.

Le parti préconise également la création d'un centre de transformation de la banane et du manioc, assortie de programmes de formation destinés aux coopératives de femmes et de jeunes, afin de valoriser davantage la production agricole locale.

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Selon Daniel Tito Sangueve, le PHA entend mobiliser ses militants, sympathisants et amis pour prendre part à des opérations communautaires de salubrité publique, ainsi qu'à des campagnes de sensibilisation sur la santé publique et la citoyenneté, notamment en matière d'enregistrement électoral officieux, dans le but de consolider son engagement civique auprès des communautés.

Le responsable a précisé que cette audience s'inscrivait dans le cadre de l'engagement du Gouvernement provincial de Bengo à entretenir des relations institutionnelles ouvertes et constructives avec les partis politiques et les autres acteurs de la société, en faveur de la stabilité, de la coexistence démocratique et du développement socio-économique de la province.

Fondé le 27 mai 2022, le Parti humaniste d'Angola (PHA) est présidé par Florbela Malaquias et compte actuellement deux députés à l'Assemblée nationale.