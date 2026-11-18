Les services consulaires à l'étranger, la diplomatie économique, les postes vacants dans plusieurs ambassades et le renforcement de la présence tunisienne à l'international ont été au centre des interventions des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors d'une séance plénière conjointe, mardi, consacrée à l'examen du budget de la mission du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, en présence du ministre Mohamed Ali Nafti.

Au cours du débat, plusieurs élus ont plaidé en faveur de la modernisation des prestations consulaires et de la simplification des procédures administratives au profit des Tunisiens résidant à l'étranger.

Le député Noureddine Akrout a insisté sur la nécessité de numériser les services consulaires, en particulier pour la délivrance des documents administratifs. Il a, également, appelé à faciliter les formalités de transit des Tunisiens à l'étranger durant la saison estivale, ainsi que les démarches des ressortissants souhaitant investir dans leur pays d'origine.

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Il a, par ailleurs, préconisé la mise en place de cellules de crise chargées d'assurer le rapatriement des Tunisiens se trouvant dans des zones de conflit.

Pour promouvoir le rôle des Tunisiens à l'étranger, le député Mohsen Ben Salem a appelé à revoir les tarifs du transport aérien et maritime et à alléger les procédures douanières afin d'encourager les Tunisiens à l'étranger à maintenir leurs liens avec leur pays.

De son côté, le député Messaoud Grira a plaidé pour une augmentation du budget du ministère et une accélération des procédures de rapatriement des dépouilles des Tunisiens décédés à l'étranger. Il a, en outre, souligné l'urgence de généraliser la numérisation des services consulaires pour éviter les files d'attente, notamment dans les consulats tunisiens en France et dans plusieurs pays européens.

La diplomatie économique au coeur des préoccupations

S'agissant de la diplomatie économique, la députée Saida Chekir a proposé la création d'une plateforme dédiée à la promotion des opportunités d'investissement en Tunisie, estimant nécessaire de renforcer la confiance entre les Tunisiens résidant à l'étranger et leur pays d'origine. Elle a, aussi, suggéré d'orienter une partie des transferts financiers de la diaspora vers des projets d'investissement.

Le député Lotfi Hammami a, pour sa part, appelé à évaluer les performances des missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger et à instaurer un mécanisme de suivi de leurs activités. Il a plaidé pour la mise en place de dispositifs d'accompagnement permettant aux entreprises tunisiennes d'accéder aux marchés étrangers, considérant que cette mission relève pleinement des attributions du ministère.

Dans cette optique, le député Kamel Mejri a mis en avant le rôle de la diplomatie dans la promotion des produits tunisiens à l'étranger, appelant à une action plus proactive, notamment sur les marchés africains, qui nécessitent, selon lui, des efforts supplémentaires.

Le député Dhafer Sghiri a, quant à lui, relevé l'insuffisance de la représentation tunisienne dans plusieurs manifestations économiques internationales. Il a appelé à renforcer la participation du pays aux instances et événements internationaux, soulignant que le rôle du ministère ne devrait pas se limiter à l'action diplomatique, mais promouvoir aussi les produits tunisiens, notamment l'huile d'olive et le phosphate.

Le député Fahmi Mbarek a, de son côté, proposé la création du poste d' »ambassadeur du digital », à l'instar de dispositifs mis en place dans d'autres pays, afin de consolider les relations internationales dans le domaine technologique.

Des interrogations sur la représentation diplomatique et les positions internationales

Plusieurs interventions ont, en outre, porté sur les moyens humains et financiers du département. Le député Akram Ben Salem a jugé « insuffisant » le budget alloué à la mission du ministère des Affaires étrangères « au regard de l'étendue de ses responsabilités ».

Le député Mohamed Ali Slimane a, pour sa part, pointé les postes vacants dans plusieurs missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger, notamment dans des pays présentant un intérêt stratégique pour la Tunisie. Il s'est, également, interrogé sur la baisse du nombre de visites bilatérales entre la Tunisie et ses partenaires, estimant que ces échanges sont essentiels au renforcement des relations et à la consolidation de la présence du pays sur la scène internationale.

La députée Fatma Mssedi a, quant à elle, insisté sur la nécessité de protéger l'image de la Tunisie face aux campagnes de désinformation.

Abordant la question migratoire, le député Boubaker Ben Yahya a estimé que le dossier de la migration irrégulière devrait être inscrit à l'ordre du jour des réunions du groupe « 5+5 », afin de parvenir à des solutions prenant en considération les intérêts de la Tunisie. Il a, aussi, appelé à élaborer une stratégie visant à consolider les relations avec l'Union africaine et à favoriser le développement des investissements tunisiens sur le continent.

Le député Fahmi Mbarek a, par ailleurs, estimé que la position diplomatique tunisienne face aux attaques américaines contre l'Iran manquait de fermeté.

Enfin, plusieurs députés ont insisté sur la nécessité de défendre la souveraineté nationale contre toute forme d'ingérence extérieure et d'adapter l'action diplomatique aux mutations géopolitiques internationales.