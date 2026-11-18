La sélection tunisienne de football des moins de 23 ans a été éliminée au deuxième tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie (CAN U23), après sa défaite face à son homologue gabonaise (0-1), en match retour disputé mardi à Franceville (Gabon).

L'unique but de la rencontre qui s'est déroulée sur une pelouse trempée, a été inscrit par Brad Olouonodia à la 85e minute.

Au match aller, les protégés d'Anis Boujelbène s'étaient imposés, jeudi dernier à Sousse, sur le score de 2 buts à 1.

Grâce à son but inscrit à l'extérieur lors du match aller, le Gabon valide ainsi son billet pour le troisième et dernier tour où il affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Côte d'Ivoire et le Kenya (aller (1-2).