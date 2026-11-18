Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a indiqué, mardi, au Palais du Bardo, que son département oeuvre à la modernisation des services consulaires, à travers la numérisation des prestations, l'interconnexion des administrations publiques et l'extension du réseau de représentations à l'étranger.

En réponse aux interventions des députés, lors d'une plénière conjointe consacrée à l'examen du budget de la mission des Affaires étrangères dans le cadre du projet de budget de l'Etat pour 2027, le ministre a souligné que l'amélioration des services destinés aux Tunisiens résidant à l'étranger constitue « une responsabilité nationale ». La communauté tunisienne établie à l'étranger est estimée à près de deux millions de personnes, dont la majorité réside dans des pays européens.

Le réseau consulaire tunisien compte actuellement 27 consulats, dont 12 consulats généraux et 15 consulats, auxquels s'ajoutent quatre agences consulaires en France outre les services consulaires relevant des ambassades dans les pays ne disposant pas de représentation consulaire directe.

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À fin octobre 2026, les services consulaires ont délivré 180.658 passeports. Les représentations équipées d'unités de production veillent à assurer la remise des passeports le jour même, notamment aux ressortissants venant de régions éloignées, a précisé le ministre.

Les prestations ont, également, porté sur 461.000 opérations d'état civil, concernant notamment les naissances, les mariages et les décès, ainsi que 150.789 légalisations de signatures et la délivrance de 1.821 laissez-passer.

Le ministère travaille, en coordination avec les structures nationales concernées, à élargir l'éventail des prestations accessibles à distance, notamment l'extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) et les documents relatifs à l'exemption ou au report du service militaire, a-t-il précisé.

Pour réduire l'affluence et les délais d'attente, particulièrement durant la haute saison estivale, près de 100 déplacements consulaires ont été organisés cette année dans les pays d'accréditation, principalement en Europe. Onze nouvelles unités de production de passeports ont, également, été installées en coordination avec le ministère de l'Intérieur, tandis que 17 campagnes ont été organisées pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des cartes d'identité nationales.

Vers une administration consulaire entièrement numérisée

Le ministre a fait état d'une stratégie reposant sur trois axes, dont le premier porte sur le développement des services numériques. À ce titre, 40 représentations diplomatiques et consulaires, soit 47% du réseau concerné, sont désormais connectées au système « E-Consulat ».

Le ministère mène, actuellement, une phase pilote pour intégrer la délivrance des passeports à cette plateforme, avant son déploiement progressif dans les postes consulaires au cours de 2027.

Le service de prise de rendez-vous à distance a, pour sa part, enregistré 13.310 réservations en 2026. Mohamed Ali Nafti a appelé les Tunisiens à l'étranger à y recourir davantage afin de fluidifier l'accueil et de limiter l'encombrement des consulats.

Par ailleurs, 62 représentations, soit 72% du réseau concerné, sont connectées au système de services administratifs à l'étranger, qui permet notamment d'obtenir des extraits de naissance et de décès et de vérifier instantanément l'authenticité des permis de conduire.

Le ministère, a-t-il relevé, a également achevé sa contribution à l'élaboration de la plateforme nationale des procédures administratives « Dalil », placée sous la supervision de la présidence du gouvernement, et validé les informations relatives aux prestations relevant de ses compétences.

Le deuxième axe de la stratégie vise à renforcer l'interconnexion numérique entre les administrations publiques en vue d'éviter aux citoyens de fournir des documents déjà détenus par les institutions de l'Etat et de réduire les délais de traitement des demandes.

Plusieurs projets sont menés, à cet effet, avec le Centre national de l'informatique et différents départements ministériels. Ils concernent notamment la délivrance électronique des fiches de mouvements frontaliers, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, ainsi que la mise en place d'une base de données commune avec le ministère de la Défense nationale concernant les attestations d'exemption ou de report du service militaire.

Des travaux sont, également, engagés avec les ministères de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour permettre aux services consulaires de consulter les bases de données relatives aux diplômes et aux parcours de formation pour en vérifier l'authenticité, a ajouté le ministre.

La coopération avec le ministère de la Justice porte, quant à elle, sur l'échange numérique et instantané des certificats de nationalité, tandis qu'un dispositif similaire est en préparation avec les services de la municipalité de Tunis pour l'échange des informations relatives aux changements d'état civil des ressortissants à l'étranger.

Le troisième axe, a-t-il souligné, concerne la simplification des procédures, la révision des cadres réglementaires avec les structures nationales compétentes et l'introduction du paiement électronique des prestations consulaires dans plusieurs représentations, en prélude à sa généralisation progressive.

Près de 600 Tunisiens rapatriés du Moyen-Orient

Au-delà des prestations administratives, le ministre a souligné que l'action consulaire englobe également la protection des droits et des intérêts des Tunisiens à l'étranger, ainsi que leur accompagnement dans les situations humanitaires et sociales difficiles.

Dans ce contexte, il a annoncé que les services tunisiens, en coordination avec les ministères et organismes concernés, ont facilité le retour d'environ 600 ressortissants et membres de leurs familles qui avaient exprimé le souhait de regagner la Tunisie depuis plusieurs pays du Moyen-Orient, à la suite des récents développements sécuritaires et en coopération avec les pays concernés.

Mohamed Ali Nafti a, également, salué l'action des représentations diplomatiques et consulaires tunisiennes en Arabie saoudite pour l'accompagnement des pèlerins et des personnes effectuant la Omra, ainsi que le soutien apporté aux équipes et sélections sportives tunisiennes lors de leurs déplacements à l'étranger.

Concernant la saison estivale de retour des Tunisiens résidant à l'étranger, le ministère assure le suivi des recommandations issues du conseil ministériel restreint du 25 avril 2026, en coordination avec les différentes structures nationales.

Des réunions à distance ont été organisées avec les chefs des missions diplomatiques et consulaires afin de préparer cette échéance. Les représentations ont notamment été appelées à assurer des permanences et à maintenir l'ouverture des guichets consulaires durant les week-ends.

Des rencontres interactives en ligne ont, aussi, été organisées au profit de la diaspora, avec la participation de représentants de la Douane tunisienne, de Tunisair, de la Compagnie tunisienne de navigation et de l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE) en vue de répondre aux interrogations des ressortissants et de faciliter les formalités liées à leur retour. Des permanences ont, en outre, été prévues au service de légalisation du ministère durant la période de forte affluence estivale.

Valoriser les compétences des Tunisiens établis à l'étranger

Le ministre a, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité de préserver les liens des jeunes générations issues de l'émigration avec leur pays d'origine, notamment à travers le développement de l'enseignement de la langue arabe et la promotion de la culture et de la civilisation tunisiennes.

En collaboration avec les organismes nationaux concernés, le ministère oeuvre à la mise en place d'une plateforme d'enseignement à distance destinée aux enfants de la communauté tunisienne pour leur permettre de bénéficier de ces programmes quel que soit leur pays de résidence.

Le ministre a, par ailleurs, souligné l'importance de valoriser les compétences, l'expertise et le potentiel d'investissement des Tunisiens établis à l'étranger pour en faire un levier supplémentaire du développement national.