Une opération blanche dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile sera menée, mercredi, à 19h00, à l'aéroport international de Sfax-Thyna, par l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA).

Selon un communiqué, publié, mardi, par l'Office, cet exercice a pour objectif de vérifier le niveau de préparation et la capacité d'intervention des différents services de l'aéroport, en cas de situation d'urgence.

L'Office a précisé, par ailleurs, que cette opération pourrait s'accompagner de l'apparition de fumée sur la piste de l'aérodrome.