interview

La Tunisie vient de participer aux travaux de la 38e réunion des parties du protocole de Montréal, tenue début novembre à Kigali à l'occasion du 10e anniversaire de l'amendement de ce protocole. Youssef Hammami, coordinateur de l'Unité Ozone à l'Anpe, était parmi les membres de la délégation ayant représenté la Tunisie à cette réunion. La Presse l'a rencontré à son retour à Tunis, une occasion pour faire le point sur le plan d'action tunisien dans le cadre de ses engagements internationaux pour la préservation de la couche d'ozone. Les retombées de cette action ne sont pas uniquement climatiques, puisque directement liées aux émissions ménagères et industrielles issues de la climatisation et la chaîne de froid. La transition vers une climatisation et des systèmes de refroidissement peu émetteurs de gaz nocifs a des impacts directs sur la consommation de l'électricité et sur l'efficacité énergétique en général.

L'entretien a permis aussi d'évoquer l'importance de la certification et l'évolution de la réglementation pour soutenir la progression au niveau technique. Interview.

Vous venez de participer aux travaux de la 38e réunion des parties du protocole de Montréal. Quels étaient les moments forts et les messages de la Tunisie à cette occasion ?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ordre du jour de la 38e réunion des parties du protocole de Montréal (Mop 38) était principalement axé sur la réalimentation du Fonds multilatéral pour satisfaire les besoins des pays en développement pour la période 2027-2029. Durant cette réunion, des négociations approfondies ont eu lieu durant toute une semaine, pour parvenir à la fin de la réunion à un accord à l'échelle mondiale afin d'approuver un budget de 695 millions de dollars en faveur des pays en développement, couvrant cette période (2027-2029).

Ce budget a pour finalité d'éliminer totalement les substances Acfc d'ici 2030, conformément au calendrier d'élimination finale des substances nocives à la couche d'ozone, fixé au 1er janvier 2030. Il est question aussi de gérer les substances HFC qui sont des substances non nocives à la couche d'ozone, mais qui sont nouvellement contrôlées à travers l'amendement de Kigali, il y a dix ans (ce gaz se concentre de plus en plus dans l'atmosphère et contribue au réchauffement climatique, Ndlr).

La Tunisie a ratifié l'amendement de Kigali en 2021. En conséquence, elle s'est engagée à réduire sa consommation d'HFC à partir du 1er janvier 2024. L'engagement a commencé par le gel, ensuite, dès le 1er janvier 2029, on devra réduire notre consommation de 23,8 %. La réduction des substances HFC est réalisée moyennant la mise en oeuvre de projets d'investissement et de projets de non-investissement. Par exemple, le plus important projet qui a été achevé cette année, c'était la reconversion de 7 unités industrielles qui produisent des climatiseurs résidentiels.

Jusqu'à présent, on est parvenu à éliminer 110 tonnes de HFC-410A. C'est une substance utilisée en tant que gaz frigorigène pour le fonctionnement des climatiseurs. De cette façon, pour le bienfait du climat, on a évité l'émanation, chaque année, de « CO2 équivalent » d'environ 150.000 tonnes.

Ce projet s'insère dans le cadre de la mise en oeuvre d'une stratégie nationale pour la réduction des substances HFC qui a été approuvée par le Fonds multilatéral en 2024, d'un budget de 2,3 millions de dollars.

En parallèle, on vise le renforcement des capacités des acteurs et des intervenants dans le domaine de réduction de HFC. Par exemple, la formation des formateurs qui opèrent dans le secteur de la réfrigération et la climatisation, le soutien en équipement pour les centres de formation, le soutien des entreprises de services qui opèrent dans le secteur de réfrigération et de la climatisation, c'est-à-dire qui font l'installation, la maintenance, la réparation et le démantèlement des installations frigorifiques.

Nous avons aussi assisté quelques entreprises moyennant des équipements pour bien gérer les substances HFC, notamment les fluides frigorigènes. Et, en parallèle, nous sommes en train de finaliser l'instauration d'un système national de certification des techniciens frigoristes et des sociétés de services qui opèrent dans le secteur du froid d'une façon générale. Nous avons commencé par la certification de 141 formateurs selon la réglementation européenne qui s'appelle Fgaz (gaz fluorés).

Nous avons soutenu aussi 21 centres de formation par des équipements et des outillages indispensables pour une manipulation correcte des fluides frigorigènes et, de cette façon, rendre ces centres capables de mener des sessions de certification dès l'approbation du cadre réglementaire.

Aussi, nous sommes en train de former les agents de la douane tunisienne pour lutter contre le commerce illicite de ces substances et de toute substance réglementée par le protocole de Montréal. Par exemple, cette année, nous avons organisé quatre sessions de formation qui ont permis de former 52 agents de la douane répartis sur plusieurs régions, notamment le nord, le nord-ouest, le Grand-Tunis, les gouvernorats du Sahel : Monastir, Mahdia et Sousse.

Et même cette semaine, on a organisé une session à Kasserine, pour former les agents de douane impliqués dans le contrôle des opérations d'importation et d'exportation au niveau des frontières avec l'Algérie. C'est dans le but de lutter contre le commerce illicite éventuel. Car, avec l'entrée en vigueur du calendrier de réduction, il est probable que des opérations ou bien des tentatives de commerce illicite puissent avoir lieu.

En parallèle, nous sommes en train, aussi, de former des techniciens frigoristes sur les fluides frigorigènes naturels. A travers les projets financés par le protocole de Montréal, notre objectif final, c'est de parvenir à utiliser des alternatives naturelles, en l'occurrence des substances à très faible réchauffement climatique.

Cette année, nous avons organisé 5 sessions de formation pour les techniciens frigoristes sur la manipulation sécurisée des fluides frigorigènes naturels et inflammables. Nous avons formé aussi 70 techniciens pour qu'ils puissent manipuler avec sécurité les fluides frigorigènes alternatifs.

Avez-vous réalisé tout cela par des moyens propres à la Tunisie, ou est-ce qu'il y a eu des coopérations avec le fonds multilatéral ?

Tous les projets et les programmes sont financés par le fonds multilatéral du protocole de Montréal sous forme de don. Bien sûr, les projets sont gérés conjointement avec deux organismes des Nations unies, tels que le programme des Nations unies pour l'environnement et l'organisation des Nations unies pour le développement industriel.

Où se situe la Tunisie par rapport aux autres pays engagés dans ce programme ?

À mon avis, nous sommes très avancés par rapport à d'autres pays, notamment en Afrique du Nord. En fait, les pays voisins n'ont pas encore ratifié l'amendement de Kigali qui devient très important pour lutter contre le changement climatique, notamment dans le secteur du froid.

En Tunisie, ce secteur consomme plus de 30 % de la production d'électricité. Nous sommes en train de travailler sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements frigorifiques d'une façon générale. Les professionnels sont sensibilisés à l'importance de ce changement et, chaque année, nous organisons plusieurs événements.

À l'occasion de la Journée mondiale du froid en juin, par exemple, nous invitons les acteurs et les entreprises impliqués, surtout le secteur privé. Aussi, chaque année, le 6 septembre, nous célébrons la Journée mondiale de l'ozone.

Nous organisons également des ateliers de travail pour sensibiliser davantage les acteurs, surtout ceux opérant dans le secteur du froid. Nous avons aussi un autre projet très important, entré en vigueur cette année. C'est un projet visant à récupérer, recycler et régénérer les fluides frigorifiés.

Nous avons mis en place deux centres de régénération, à Tunis et à Sfax. Nous avons commencé à récupérer les réfrigérants, dans le but de les recycler et de les régénérer, pour les utiliser ensuite et combler les lacunes des quantités importées.

Conformément à l'amendement de Kigali, nous sommes obligés de réduire la consommation des substances HFC. Mais pour répondre aux besoins des équipements frigorifiques qui ont des durées de vie plus ou moins importantes, on doit récupérer les fluides frigorifiés provenant des installations en fin de vie, et aussi pour les installations lors des opérations de maintenance. On fait de la régénération et la réutilisation.

De cette façon, on s'assure que les équipements qui ont encore une durée de vie peuvent continuer à fonctionner sans incidence sur l'économie nationale. Donc, on doit switcher vers des alternatives et, en parallèle, prendre en considération l'aspect économique.

Justement, quel est l'impact économique ? Quand on réduit les émissions de gaz nocifs, est-ce qu'il y a un coût supplémentaire que les entreprises assument ?

À l'échelle de la production des équipements frigorifiques, nous assistons ces entreprises par des fonds. Ce qui fait que les entreprises industrielles ne contribuent qu'à hauteur de 10-15 % par leurs propres moyens. Le budget est essentiel. Le reste, soit 90 % ou 85 %, est financé à travers le fonds multilatéral. Par exemple, pour la conversion de 7 entreprises, on a consacré un budget de 1,13 million de dollars.

Par rapport à la consommation électrique, est-ce que cela permet de faire des économies ?

Bien sûr ! Notre objectif, c'est de réduire les substances HFC. Mais, en parallèle, on doit assurer l'amélioration de l'efficacité énergétique. Maintenant, les nouveaux climatiseurs fabriqués avec le réfrigérant HFC-32, sur le plan rendement énergétique, sont beaucoup plus économiques.

Il y a un autre projet approuvé par le fonds. Récemment, sa mise en oeuvre a commencé pour améliorer aussi l'efficacité énergétique des climatiseurs au sein de 7 entreprises déjà converties vers le réfrigérant R-32. Le fait qu'on a changé l'ancien réfrigérant par le R-32 a permis un gain énergétique d'environ 15 %.

Avec le nouveau projet pour l'amélioration de l'efficacité énergétique, on va parvenir à une amélioration d'environ 30 %. Peut-être d'ici une ou deux années, après l'achèvement de ce projet, les climatiseurs résidentiels seront efficaces sur le plan énergétique. Et on peut considérer que ce projet va beaucoup aider à réduire la consommation d'électricité.

Imaginez qu'en Tunisie, on a environ 4 millions de climatiseurs résidentiels. Si on améliore l'efficacité énergétique de 30 %, c'est comme si on a supprimé 1,2 million de climatiseurs en fonctionnement. Il y a un gain énergétique très important.

Pour ce faire, nous avons déjà préparé une réglementation pour rendre obligatoire, à partir de 2027, l'équipement de toute nouvelle production du réfrigérant R32. On doit aussi interdire l'importation des climatiseurs qui fonctionnent avec d'autres réfrigérants à fort pouvoir de réchauffement climatique. Le cadre réglementaire participe à stabiliser les réalisations à l'échelle technique.

Concrètement, si la consommation s'élève pendant l'été à environ 6.000 gigawatts, si on la réduit de 15 % avec le changement R32, on obtient des économies équivalentes à 900 mégawatts. Et avec l'achèvement de nouveaux projets pour améliorer l'efficacité énergétique, on aura un gain de 30 %.

Des études, qui ont été menées par la Steg et l'Anme cette année, ont montré que les climatiseurs à eux seuls consomment pendant l'été plus de 50 % de la production d'électricité.

Au niveau international, est-ce que les autres pays sont en train d'avancer ?

Dans le cadre de l'amendement de Kigali, il y a deux calendriers de réduction. Pour les pays classés dans les zones chaudes, comme les pays du Golfe par exemple, ils vont commencer en 2028 pour réguler la consommation. L'impact qui sera enregistré ne sera ressenti peut-être qu'à partir de 2030.

Mais la Tunisie a commencé la réduction depuis 2024. Nous avons réalisé beaucoup de progrès durant les deux dernières années et, d'ici 2030, nous comptons réduire nos émissions de 23,8 %.

Dire 23,8 % de notre consommation, c'est l'émission dans l'atmosphère, chaque année, de 570.000 tonnes de CO2 équivalent. C'est un impact très important. Même sur le plan industriel, nous avons assisté les entreprises pour produire des qualités supérieures des équipements frigorifiques.

Ils ont été très bénéfiques sur le plan économique et énergétique.

Et le deuxième calendrier ?

Le deuxième calendrier concerne les pays comme la Tunisie et l'Afrique du Nord. Nous avons commencé le gel de la consommation et la réduction de nos émissions à partir de 2024. Il y a des pays qui ont déjà commencé, d'autres qui ont rejoint. Le secrétariat de l'ozone a accordé quatre années de grâce pour les pays à haute température, parce que les alternatives, notamment dans le secteur de la climatisation, ne sont pas actuellement disponibles.

Donc, nous devrions attendre un peu pour voir l'évolution scientifique des alternatives qui s'adaptent bien à des températures très élevées comme les pays du Golfe.

Et comment va maintenant la couche d'ozone ?

Depuis 2020, les observations scientifiques ont enregistré une stabilité au niveau de la superficie du trou de la couche d'ozone.

Et maintenant, la couche d'ozone commence à être restaurée d'environ entre 1 et 3 % chaque année. Donc il faut attendre d'ici 2060 pour revenir à l'état de la couche d'ozone comparé aux années 1980. Il ne faut pas oublier que les émissions qui appauvrissent la couche d'ozone ont des durées de vie qui peuvent atteindre jusqu'à 100 ans, voire plus. Donc, les émissions qui ont été enregistrées, par exemple dans les années 1980-1990, restent toujours au niveau de l'atmosphère.

Ainsi, avec le protocole de Montréal, en 2030, on va éliminer toutes les émissions qui appauvrissent la couche d'ozone. Et il nous faut pratiquement entre 30 et 40 années pour revenir à l'état de la couche d'ozone comparé aux années 1980. C'est tout un mécanisme de restauration au niveau de l'atmosphère.

C'est lié à la présence des concentrations des émissions qui appauvrissent la couche d'ozone et c'est lié aussi aux conditions climatiques. Donc cela demande un peu de temps pour que la couche d'ozone se restitue.

Quel est le message adressé aux consommateurs et aux industriels ?

Notre objectif prioritaire est de mettre en place le programme de certification, qui est essentiel pour tous les opérateurs du secteur du froid.

En Tunisie, plus de 90 % des substances réglementées par le Protocole de Montréal sont utilisées dans le secteur du froid. Pour assurer, à l'échelle nationale, une gestion autonome et efficace de ces substances, il est donc indispensable de mettre en place un système de certification.

À ce stade, nous avons préparé tous les aspects techniques nécessaires à l'instauration de ce système, mais le cadre réglementaire reste encore à mettre en place.

Nous avons également élaboré un projet visant à instaurer ce cadre réglementaire. Celui-ci est actuellement au niveau du ministère de l'Environnement et nous espérons qu'il sera approuvé très prochainement par le gouvernement. Les entreprises concernées devront donc adhérer à ce programme, qui revêt un caractère obligatoire.

Toute entreprise opérant dans le secteur du froid devra disposer de cette certification. Ce dispositif permettra, à terme, de garantir une meilleure gestion des substances HFC. Cette gestion englobe notamment leur manipulation, leur récupération, leur recyclage et leur régénération, afin de parvenir à la réduction souhaitée de 80 % d'ici 2045.