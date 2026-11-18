Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des gaz fréquemment utilisés dans la climatisation, la réfrigération, les aérosols, etc. Et bien qu'ils n'aient pas d'effets sur la couche d'ozone, ils sont classés parmi les gaz à effet de serre extrêmement puissants. Leur taux est à peine de 2% des émissions mondiales à effet de serre, mais leur concentration dans l'atmosphère augmente de 10% chaque année, selon des données scientifiques partagées par les organisations internationales et nationales, en l'occurrence l'Agence nationale de protection de l'environnement, Anpe.

Le protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone, signé en septembre 1987 et entré en vigueur en janvier 1989, n'a rien prévu au sujet des HFC, jusqu'à son amendement en 2016 à l'occasion d'une réunion tenue à Kigali au Rwanda, d'où la terminologie « Amendement de Kigali ». Cet amendement a établi un lien étroit entre la protection de la couche d'ozone et les changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre. Des objectifs quantitatifs ont été alors établis et des calendriers spécifiques ont été tracés, pour d'abord stabiliser les émissions nocives avant de les réduire définitivement.

Une baisse spectaculaire de consommation des HFC, de l'ordre de 80-85 %, devrait être réalisée à l'horizon 2047. Si tout est mis convenablement en oeuvre, conformément aux engagements de Kigali, le réchauffement climatique devrait être réduit à 0,5 % à l'horizon 2100. Pas moins de 174 pays ont ratifié l'amendement de Kigali jusqu'au mois d'août 2026 et un fonds spécial a été créé pour soutenir les pays en développement dans la mise en oeuvre de cet accord. Au niveau des industriels, une période transitoire a été prévue pour utiliser des substances alternatives au HFC. Des actions de contrôle aux frontières ont été également encouragées pour lutter contre son commerce illicite.