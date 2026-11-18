Face aux défis du changement climatique, de la raréfaction des ressources en eau et de l'urbanisation croissante, le paysagiste Mohamed Mrabet plaide pour une nouvelle vision du reboisement et de l'aménagement du territoire. De la stratégie nationale de plantation aux « Perles du Lac », il défend une approche fondée sur la durabilité, la biodiversité et l'intégration de la nature au coeur des villes et des paysages tunisiens.

Quels territoires privilégier et quelles essences choisir ?

Je considère que la stratégie nationale de reboisement représente une opportunité historique pour repenser notre rapport à l'arbre, au paysage et à l'aménagement du territoire. Nous devons dépasser une conception du reboisement limitée aux massifs forestiers et adopter une stratégie nationale d'infrastructure verte et de résilience territoriale.

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La restauration des forêts dégradées, notamment après les incendies, demeure prioritaire. Mais il faut aussi agir sur les bassins versants, les terres fragilisées par l'érosion, les espaces agricoles et les zones périurbaines. Il existe également un chantier fondamental : la végétalisation de nos villes, notamment des quartiers populaires, des écoles, des hôpitaux, des entrées d'agglomérations et des axes routiers, lorsque les conditions de sécurité et d'entretien le permettent.

L'arbre ne doit plus être considéré comme un simple élément décoratif. Il est une infrastructure climatique, écologique et sociale : il procure de l'ombre, améliore le confort thermique et contribue à la biodiversité urbaine. Je défends donc des plans municipaux de végétalisation qui fixent des objectifs de couverture arborée, de continuité écologique et de suivi à long terme.

L'exemple des jacarandas à Zaghouan rappelle la force de l'identité paysagère. Toutefois, le jacaranda est une essence ornementale non originaire de Tunisie : sa plantation doit être raisonnée selon les ressources en eau et les conditions locales. Nous ne devons pas reproduire partout la même palette végétale.

Dans le Nord, des essences comme le chêne-liège, le chêne vert, le caroubier ou certains pins peuvent convenir selon les stations. Dans le Centre, l'olivier, le caroubier, le lentisque et, dans les milieux adaptés, le pin d'Alep sont des pistes. Dans les régions arides, il convient d'étudier les espèces autochtones résistantes à la sécheresse, notamment certains acacias et tamaris dans leurs habitats appropriés. Aucun choix ne peut être fait sans diagnostic des sols, du climat, de l'eau et des écosystèmes existants. Certaines steppes naturellement peu arborées doivent d'ailleurs être préservées plutôt que transformées artificiellement.

Notre objectif ne doit pas être de planter le maximum d'arbres partout, mais de planter les bonnes espèces aux bons endroits, dans les bonnes conditions, pour créer des paysages durables.

Comment garantir les moyens et la survie des plantations ?

L'objectif annoncé de dix millions de jeunes plants sur près de 24 000 hectares est ambitieux. Mais, en tant que professionnel du paysage, je distingue deux notions fondamentales : la capacité de plantation et la capacité de pérennisation. Mettre des plants en terre est un défi logistique ; assurer leur développement au fil des étés est un défi encore plus exigeant.

La réussite doit être mesurée par le taux de reprise, la survie après plusieurs saisons, la croissance, la restauration des sols et les bénéfices écologiques, et non uniquement par le nombre de plants distribués. La Tunisie possède des compétences forestières, agronomiques, horticoles et paysagères importantes. La question est de les coordonner, de garantir des financements pluriannuels et de prévoir, dès le départ, des responsabilités claires pour l'entretien et le suivi pendant au moins trois à cinq ans.

Le stress hydrique impose une autre manière de concevoir les plantations. Il faut sélectionner des espèces adaptées, intervenir aux périodes favorables, favoriser l'infiltration des pluies, protéger les sols, recourir au paillage et, lorsque cela se justifie, utiliser des systèmes d'arrosage d'installation sobres. En ville, les eaux usées traitées peuvent constituer une ressource sous réserve d'une qualité contrôlée et du respect des exigences sanitaires. En forêt, la restauration doit autant que possible limiter la dépendance à une irrigation permanente.

La qualité des plants, leur provenance, leur système racinaire, leur transport et la préparation du terrain sont également déterminants. Nous devons soutenir les pépinières locales, former les équipes et développer un suivi cartographique permettant de mesurer les résultats et de corriger les difficultés.

À travers Sopat, nous défendons cette approche de rigueur technique, de gestion raisonnée de l'eau et de maintenance. Des partenariats entre institutions, collectivités, chercheurs, associations et entreprises spécialisées peuvent transformer l'effort de plantation en programme durable.

Je suis convaincu que la Tunisie ne doit pas simplement viser des millions d'arbres plantés, mais des millions d'arbres durablement établis. La fête de l'arbre mobilise les citoyens ; le véritable succès se constate plusieurs années après.

Les Perles du Lac : un modèle pour l'urbanisme durable ?

Le projet « Les Perles du Lac » illustre la philosophie que nous portons chez SOPAT : le paysage n'est pas un décor ajouté à l'architecture, mais une infrastructure vivante qui peut améliorer la performance environnementale et la qualité de vie. Sur un périmètre urbain d'environ 60 hectares, la démarche paysagère cherche à associer biodiversité, adaptation climatique et confort des usagers.

Le premier principe est la biodiversité : diversifier les strates végétales, privilégier des espèces adaptées au contexte méditerranéen et rechercher des continuités écologiques entre les espaces. Le deuxième est la résilience climatique : favoriser les promenades ombragées, les alignements arborés, les surfaces perméables et l'infiltration des eaux pluviales pour réduire l'exposition à la chaleur et mieux gérer les précipitations.

Le troisième principe est une gestion responsable de l'eau, fondée sur des besoins végétaux compatibles avec les ressources disponibles et des dispositifs d'entretien efficients. Enfin, le quatrième est la qualité de vie : les espaces verts doivent être accessibles, accueillants, propices à la marche, aux rencontres et au repos. Un paysage durable doit être à la fois écologiquement pertinent et agréable à vivre.

C'est cette démarche qui a accompagné la sélection de SOPAT parmi les finalistes des Mena Green Building Awards 2026, dans la catégorie « Sustainable Design Project of the Year », avec « The Perles du Lac - Nature-Based Sustainable Urban Design ». Pour notre entreprise, cette reconnaissance régionale met en lumière la capacité de l'expertise tunisienne à contribuer aux nouveaux standards du développement durable.

Je souhaite surtout que cette expérience nourrisse une évolution de nos pratiques. Trop souvent, le paysage intervient après les bâtiments et les voiries. Nous devons passer d'un urbanisme qui réserve quelques espaces à la nature à un urbanisme qui se construit avec la nature, dès les premières phases de planification.

Les solutions ne peuvent pas être reproduites à l'identique de Tunis à Kasserine, Sfax ou Tataouine. En revanche, les principes sont transférables : économie d'eau, adaptation climatique, biodiversité, perméabilité des sols et qualité des espaces publics. À travers SOPAT, mon ambition est de contribuer à une école tunisienne du paysage durable, attentive à notre climat et à notre identité méditerranéenne.

Notre responsabilité n'est plus simplement d'embellir les villes : elle est de contribuer à les rendre plus vivables, plus résilientes et plus durables pour les générations futures.