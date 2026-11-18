Le député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Taïeb Talbi, a appelé à accélérer la mise en oeuvre du projet de passeport biométrique, déplorant le retard pris dans sa concrétisation, alors que celui-ci a été approuvé depuis 2024.Lors de son intervention, mardi, à la séance plénière consacrée à l'examen du budget du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger pour l'année 2027, le député a relevé que plusieurs pays asiatiques avaient déjà devancé la Tunisie en matière d'adoption des passeports biométriques.

S'interrogeant sur les raisons de ce retard, notamment dans un contexte marqué par l'accélération de la transition numérique, Taïeb Talbi a souligné la nécessité de faire avancer ce projet dans les meilleurs délais. Il a notamment mis en avant son importance pour faciliter les déplacements des Tunisiens résidant à l'étranger, en particulier les étudiants et les travailleurs, pour lesquels le passeport biométrique constitue un enjeu de mobilité. S.R