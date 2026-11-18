Dans la sphère de la CAF, il vaut mieux avoir le bras long pour ne pas se faire piétiner sur un terrain de football. Les "arbitres-maison" étant une spécificité africaine. Ces "arbitres-maison" ne se contentent plus de nos jours d'officier dans les matchs à domicile. Ils remplissent désormais leurs missions à l'extérieur.

En l'absence de la VAR, tous les coups sont permis, du penalty flagrant qu'on ne siffle pas au but refusé sous prétexte qu'il a été précédé d'un hors-jeu. Vendredi dernier, l'arbitre marocain, Hamza El Fariq, a fait des siennes. Il a, d'abord, refusé un penalty à la Tunisie quand Firas Chaouat a adressé un ballon de la tête en pleine surface de réparation, touché de la main par un défenseur libyen. Puis, il y a eu ce but régulier de Anis Ben Slimane, refusé sous prétexte qu'il a été précédé de hors-jeu. Un hors-jeu que les images télé ne distinguent pas vu que Ben Slimene est couvert par le pied du défenseur libyen.

Désignation annulée

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Hamza El Fariq devait officier à la VAR au Caire le match qui opposera Ezzamalek au Club Africain pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le 28 de ce mois. Une désignation qui a été finalement annulée suite à la pression exercée par la FTF. La CAF, qui n'a pas réagi après une première correspondance envoyée par notre instance nationale, s'est pliée après une plainte déposée auprès de la Fifa. L'instance africaine a écarté Hamza El Fariq ainsi que son assistant VAR, Hamza Nassiri. Les deux arbitres marocains ont été également écartés des matchs de l'Espérance de Tunis en Ligue des champions. La pression exercée par la FTF a apporté ses fruits. Cela doit être toujours ainsi.